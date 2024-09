Guro Reiten med måldobbel da Chelsea herjet – slo Crystal Palace 7-0

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Aggie Beever-Jones scoret gjestenes første for kvelden etter lekkert kontringsspill drøye fem minutter før pause.

Kort tid ut i den andre omgangen stilte tidligere Barcelona-spiller Lucy Bronze inn siktet fra distanse, og med en strålende avslutning doblet forsvarsspilleren Chelseas ledelse. Med en halvtime igjen å spille økte den engelske landslagsprofilen Lauren James gjestenes ledelse til 3-0 på åpent mål.

Et drøyt kvarter før slutt fant Reiten rom i vertenes sekstenmeter, og med venstrefoten prikket Norges landslagsstjerne inn Chelseas fjerde. Like etter satte Nathalie Björn inn 5-0 etter et hjørnespark. Helt på tampen av oppgjøret ble Reiten tomålsscorer da hun økte til 6-0. Rett før slutt fastsatte Catarina Macario resultatet til 7-0.

Chelsea har vunnet den engelske superligaen i samtlige av de fem siste sesongene. De siste to årene har gullkampen blitt avgjort på sesongens siste dag.

Crystal Palace rykket opp til øverste nivå i det engelske seriesystemet før årets sesong.

Maren Mjelde forlot Chelsea i sommer. Dermed er Reiten eneste norske innslag i den engelske storklubben.