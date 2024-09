Strafferedning satte fart i Manchester United – seier etter første scoring av Matthijs de Ligt

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Southampton gikk hardt til verks hjemme mot Manchester United og fikk straffespark etter en halvtimes spill, da unggutten Tyler Dibling ble taklet rett innenfor 16-meteren av Diogo Dalot.

Cameron Archer tok ansvaret, men misbrukte sjansen. Onana gikk til riktig side og parerte ballen ut i feltet igjen, der Archer misbrukte nok et forsøk med et hodestøt.

Like etter gikk bortelaget i ledelsen. Et flott innlegg fra Bruno Fernandes ble stanget inn i mål av Matthijs de Ligt, som scoret sitt første mål for klubben etter overgangen fra Bayern München i sommer.

Kort tid senere doblet Marcus Rashford til 2-0 med et flott skudd. Ballen gikk i stolpen og inn forbi Southampton-keeper Aaron Ramsdale, som hadde flere spillere mellom seg og ballen da skuddet ble avfyrt.

Resten av kampen ble ganske komfortabel for «de røde djevlene». Spesielt etter 79 minutters spill, da Jack Stephens fikk direkte rødt kort etter en takling i knehøyde på Alejandro Garnacho. Sistnevnte satte på tampen inn 3-0.