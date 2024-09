Første Slot-smell for Liverpool – Nottingham tok kruttsterk borteseier

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Nottingham frustrerte hjemmelaget mye den første timen, og i det 72. minuttt fikk Liverpool-trener Arne Slot mer å tenke på da Callum Hudson-Odoi fintet seg fri og skjøt ballen i det lengste hjørnet.

Dermed måtte keeper Alisson Becker se nullen sprekke for første gang denne sesongen. Liverpool åpnet Premier League-sesongen med tre strake seirer, der i blant 3-0 over erkerival Manchester United.

Selv om Slot gjorde flere bytter i forsøket på å finne hullet i Nottingham-forsvaret lørdag, holdt gjestene unna og tok tre uhyre sterke poeng.

Før runden var Liverpool og Manchester City de eneste lagene med full pott denne sesongen. De lyseblå har vunnet ligaen de fire siste årene og ser ikke ut til å være en svakere kandidat i årets sesong.

Erling Braut Haaland har herjet for City.

Sander Berge kom inn fra benken med en drøy halvtime igjen i Fulhams 1-1-kamp over West Ham på hjemmebane lørdag. Raul Jimenez scoret målet som ga vertene ledelsen, før ringreven Danny Ings utliknet for West Ham langt inne i overtiden.

Veteranspissen Jamie Vardy scoret da det første målet da Leicester og Crystal Palace spilte 2-2 lørdag. Stephy Mavididi scoret også for det nyopprykkede laget, mens Jean-Philippe Mateta sto bak begge hjemmelagets fulltreffere. Den siste av dem kom på et sent straffespark.

Verken Brighton eller Ipswich fant veien til målet i kampen på sørkysten. Ipswich-spiss Liam Delap fikk en stor mulighet etter et flott soloraid, men skuddet gikk i stolpen.