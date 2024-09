Styret i Toppfotball Kvinner sier nei til Vålerengas ønske om VAR-fri cupfinale

Det bekrefter Toppfotball Kvinner-sjef Hege Jørgensen. NTB har fått tilgang til styrets innstilling i saken.

«Styret støtter ikke VIFs innstilling om å fremme forslaget for NFF om at det ikke skal benyttes VAR på kvinnenes cupfinale. Dette fordi det er etablert et eget utvalg som skal se på benyttelsen av VAR som helhet», heter det der.

Videre henvises det til at Toppfotball Kvinner er representert i det aktuelle utvalget ved styremedlem Richard Jansen. Han skal således tale klubbenes sak.

«Endringene skal besluttes på kommende forbundsting. Styret henstiller klubbene til å enes om at eventuelle justeringer på kvinnesiden må besluttes i tråd med øvrig prosess», heter det avslutningsvis i innstillingen.

Oppsiktsvekkende brev

Det var i slutten av august at det ble kjent at styret i Vålerenga Fotball ønsker at VAR ikke benyttes under kvinnenes cupfinale. Det ble fremmet i et oppsiktsvekkende brev sendt til Toppfotball Kvinner.

«Våre kvinnelige utøvere fortjener ikke at cupfinalen blir brukt som eksperimenteringsarena for et verktøy som det er svært blandende erfaringer med. Slik situasjonen er nå medfører bruk av VAR i cupfinalen et betydelig risikoelement», het det der.

– Vi har et styrevedtak i Vålerenga om å jobbe mot VAR, så det er bare logisk at vi fremmer dette, sa Vålerenga-styremedlem Runar Kvernen til TV 2 den gangen.

Vålerenga Fotball ba om at klubbens forslag ble behandlet på medlemsmøtet i Toppfotball Kvinner 19. september. Det vil det bli, men innstillingen til styret er altså at det ikke skal gå noen videre henvendelse til NFF i saken.

VAR ble benyttet i cupfinalen mellom Vålerenga og Rosenborg i fjor høst. Utenom det har det ikke vært i bruk på kvinnesiden i Norge.

Det er foreløpig ikke kjent hvem som møtes i årets finale. Semifinalene ser slik ut: Røa – Rosenborg, Vålerenga – Brann. De spilles 28. og 29. september.

VAR-bråk

VAR-motstanden er betydelig blant norske fotballsupportere. I slutten av juli tok Norges Fotballforbund grep og varslet at bruken av det omstridte verktøyet skal opp på forbundstinget neste år.

«Det er naturlig at Fotballtinget diskuterer og tar stilling til hvordan VAR skal håndteres i norsk fotball framover», het det i en uttalelse.

Samtidig ble det nedsatt en arbeidsgruppe som nå skal utrede fordeler og ulemper med VAR. Raymond Johansen skal lede denne. Johansen er tidligere byrådsleder i Oslo og nå generalsekretær i Norsk Folkehjelp.

Under et møte i Norsk Toppfotball (NTF) nylig ble det klart at også 1.-divisjonsklubbene får være med på å påvirke VARS framtid tidlig neste år.





(©NTB)