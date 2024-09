Ørjasæter skinte igjen for Sarpsborg – slo sølvjagende Brann

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Ørjasæter både scoret, skapte og serverte i søndagens storkamp på Brann stadion. Den tidligere Sogndal-spilleren imponerer i sin første sesong i Eliteserien og er oppe i fem mål og fire målgivende pasninger så langt.

Mot Brann scoret han allerede etter ni minutter. Vingen fikk ballen fra Daniel Job, løp seg fri og var iskald alene med Mathias Dyngeland.

– Se på Ørjasæter, se på taktomslaget. Parkerer Horn Myhre, og så er han forbi Blomberg også. Og så er det lekkert det han gjør til slutt der. Vender av, tar et ekstra steg og finner en åpning. Nydelig av Ørjasæter, utbrøt TV 2-kommentator Simen Stamsø Møller.

Fikk tips fra keepertreneren

Unggutten selv takket Sarpsborgs keepertrener etter å ha sendt laget i ledelsen til pause.

– Jeg fikk faktisk beskjed av keepertreneren om ta en liten «fake» før jeg skyter. Jeg hørte på ham, og så gikk den i mål. Så det er deilig, smilte han til TV 2 halvveis.

Etter kampen ble Ørjasæter kåret til banens beste spiller. Han valgte selv å tone ned noe av rosen.

– Det er ikke bare jeg som får til dette, det er hele laget. Se på det andre målet. Ut, heading inn, mål. Det er «team work», rett og slett.

– Det er vanvittig kult. De hadde mye ballbesittelse, men vi tok dem litt på kontringer. Det er ekstremt deilig, sa han om å vinne borte mot Brann.

Flott fotball

Brann svarte etter sidebytte. Eirik Horneland hadde byttet inn Bård Finne, Sander Kartum og Ruben Kristiansen i pausen, og det ble mer sving over hjemmelaget.

Ti minutter ut i omgangen ble formspilleren Felix Horn Myhre felt i Sarpsborg-boksen, og Brann fikk straffespark. Det omsatte Niklas Castro til 1-1.

Det ble håp om seier blant Brann-fansen, men Ørjasæter var ikke ferdig for kvelden. Etter 61 minutter tok han taktstokken i et Sarpsborg-angrep som endte med at Niklas Sandberg gjorde 2-1 etter en perfekt vektet målgivende pasning fra debutant Sveinn Aron Gudjohnsen.

Sistnevnte er for øvrig sønn av den islandske fotballegenden Eidur Gudjohnsen. Han ble Sarpsborg-klar torsdag og fikk spille fra start mot Brann.

Ny straffe

Sarpsborg – og særlig Ørjasæter – ble en håndfull å håndtere for bergenserne, og etter 77 minutter var det gjestenes tur til å få straffespark. Driblevingen fra Oslo stormet inn i Brann-feltet, og Thore Pedersen klarte ikke å stoppe ham på annet vis enn å klippe ham ned.

Stefan Johansen tok ansvaret fra straffemerket og scoret sikkert. Dermed ble det en nær umulig vei tilbake for Brann.

Tapet gjør at rødtrøyene blir liggende på 3.-plass i ligaen, poenget bak Viking, som riktig nok har spilt én kamp mer. Ned til Molde og Fredrikstad skiller det bare to poeng.

Sarpsborg er på sin side på full fart oppover med Christian Michelsen som trener. Han har løftet laget fra nedrykksplass til 8.-plass med 16 poeng på ti kamper.