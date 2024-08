Ødegaard overrasket med brev til Arsenals stjernekjøp: – Vi er familien din nå

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Arsenals har lagt ut en video i sine mediekanaler der Merino får brevet fra Ødegaard og leser opp innholdet høyt.

«Vi er kjempeglade for at du har blitt en del av laget vårt. Du kommer til å få en fantastisk tid her, og du vil tilføre laget mye og hjelpe oss til å bli bedre», skriver Ødegaard.

«Jeg er overbevist om at vi kommer til å oppnå store ting sammen. Vi er her uansett hva du måtte trenge for å finne deg til rette så raskt som mulig. Vi er familien din nå», fortsetter den norske Arsenal-kapteinen.

Avslutningsvis ber han Merino nyte tiden som spiller i klubben.

Med til historien hører det at EM-vinner Merino kommer fra Real Sociedad, der han tidligere spilte sammen med nettopp Martin Ødegaard. De to er med andre ord gamle kjente.

Nordmannen var på utlån i Sociedad fra Real Madrid i 2019/20-sesongen.

Merino var en del av den spanske troppen som vant EM i fotball i sommer, og han avgjorde kvartfinalen mot vertsnasjon Tyskland da han scoret med to minutter igjen av ekstraomgangene.

Spanjolen har tidligere spilt i Premier League for Newcastle. Først ble han klar på lån fra Dortmund sommeren 2017, før han senere i sesongen ble signert permanent.

28-åringen har spilt i Real Sociedad siden overgangen fra Newcastle i 2018. Merino har gjort seg godt bemerket i La Liga, der han ble valgt til årets lag i 2022/23-sesongen.