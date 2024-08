Wolff Eikrem med kunstscoring da Molde tok viktig seier: – Burde scoret seks

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Søndagens triumf bringer Molde opp på 34 poeng etter 19 spilte kamper. Serieleder Bodø/Glimt, som har én kamp mer spilt, ligger ti poeng foran blåtrøyene fra Romsdal. Molde kom fra to strake tap mot henholdsvis Cercle Brugge og Elfsborg før hjemmekampen mot HamKam.

– Det var veldig deilig, og det er godt å slå tilbake. Vi var dårlige på torsdag, og i dag er vi gode. Vi burde vunnet 4-, 5- eller 6-0. Det er ikke alltid lett å spille mot HamKam, så det var godt å komme i gang igjen. Det var fantastisk (å score to). Jeg er i god form, så det er bare å fortsette, sa Eikrem til TV 2 etter seieren.

Kampens store høydepunkt i Molde kom da en sylfrekk lobbpasning fra Stenevik fant Eikrem inne i sekstenmeteren. Sistnevnte ekspederte ballen lekkert i mål på volley med venstrefoten. Eikrems niende scoring for sesongen sendte Molde opp i 2-0 etter halvspilt annenomgang.

– Det er så bra teknisk utført av begge, spesielt av Moldes nummer sju. Wolff Eikrem kan smile lurt og gjøre livet surt for HamKam, sa TV 2-kommentator Espen Ween.

– Ikke et godt tegn

Et drøyt kvarter før slutt var Stenevik igjen nest sist på ballen før Eikrem hamret inn 3-0. Dermed er sistnevnte ny toppscorer i Eliteserien med ti nettkjenninger.

– Det er vel ikke et godt tegn for Eliteserien om jeg blir toppscorer, men jeg håper at jeg fortsetter å score, sa en spøkefull Eikrem til TV 2 etter kampslutt.

Før pause forsøkte Eikrem seg på en scoring fra egen halvdel, men playmakeren traff ikke mellom stengene bak en Sandberg på halvdistanse. Etter pause traff 34-åringen betydelig bedre.

– Veldig, veldig fortjent

Midtstopper Eirik Haugan scoret Moldes første mål søndag. Etter drøye tjue minutter hamret 26-åringen ballen instinktivt i mål i kjølvannet av et hjørnespark. Det var Haugans første eliteseriemål siden 7. august 2022.

– Det er veldig, veldig fortjent. Det har vært Molde for alle pengene. HamKam har ligget inne i egen sekstenmeter og forsvart seg. Det var bare et tidsspørsmål før dette solide Molde-laget skulle få kampens første scoring, sa TV 2-ekspert Jesper Mathisen.

Førstkommende torsdag spiller Molde returkamp borte mot Elfsborg i playoffen til europaligaen. Gultrøyene fra Sverige vant det første oppgjøret 1-0 etter en tam prestasjon fra Erling Moes mannskap.