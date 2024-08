VAR-protest med sekkeløp på tribunen da Viking herjet hjemme mot Strømsgodset

Hjemmefansen lagde et stort leven før kamp, men idet oppgjøret ble blåst i gang, forsvant størsteparten av den syngende fansen på Felt O fra tribunene i protest mot VAR.

Første omgang ble brukt på alt annet enn å støtte laget og da fansen etter hvert returnerte til tribunene var det med bord, stoler og diverse 17. mai-lignende leker, som blant annet sekkeløp.

På banen ble det en svært severdig 1. omgang, med tidlig åpningsmål fra Viking-kaptein Zlatko Tripic til laber jubel og et drømmetreff på volley da Elias Hoff Melkersen utlignet for Godset. Viking tok ledelsen på ny med 2-1 like før pause, etter å ha fått omgjort et frispark til straffespark etter en VAR-sjekk.

– Vi merker at det er litt dårlig stemning, men jeg har snakket med supporterne, så bare vent og se hva som skal skje nå, sa Tripic til TV 2 i pausen.

Fansen bidro med kjempestemning i annen omgang og laget svarte med festfotball på banen. Hjemmelaget seiret til slutt 5-2.

Severdig

Viking åpnet også oppgjøret klart best og Lars-Jørgen Salvesen rakk å brenne to store sjanser før Tripic ga hjemmelaget ledelsen.

Siddisene fortsatte å skape sjanser og hadde et solid overtak på bortelaget i løpet av kampens 20 første minutter.

Jørgen Isnes' menn spilte seg etter hvert inn i kampen igjen og utlignet da Melkersen klinte til på halv volley etter 28 minutter. Et langt innkast fra Lars-Christopher Vilsvik gikk forbi flere spillere og endte opp hos Melkersen, som blåste ballen i nettet.

Etter 35 minutters spill gikk Viking på ny opp i ledelsen. Strømsgodset forårsaket et klønete frispark på hjørnet av 16-meteren, og etter en VAR-sjekk ble avgjørelsen endret til straffspark. Tripic avsluttet kontant fra krittmerket og sørget for 2-1 til pause.

– Jeg er kjempefornøyd. Det er kanskje årsbeste utenom det drittmålet vi slipper inn på langt innkast. Utenom det synes jeg vi spiller en kjempeomgang. Det er rett og slett powerplay, sa Tripic i pausen.

Festfotball

Vikings kaptein lovet enda bedre takter etter hvilen med hjemmefansen i ryggen, og der fikk han rett.

For der Salvesen misset gode sjanser før hvilen, var han sikker og scoret da han fikk sjansen på innlegg fra en veldig toneangivende Tripic etter 58 minutters spill.

To minutter senere sørget Sander Svendsen for 4-1 etter at hjemmelaget viste sambatakter i Strømsgodsets boks.

Strømsgodset ga seg ikke og fikk omsider redusert til 2-4 etter å ha fått en tidligere redusering annullert etter at VAR konkluderte med offside.

Festen var heller ikke over for Viking, som gikk opp til 5-2 etter en corner i det 82. minutt. Midtstopper Gianni Stensness fikk æren av å pirke inn kampens siste scoring.

Viking går opp på 2.-plass på tabellen, med 36 poeng. Det er samme poengsum som Brann, som riktignok har én kamp til gode på siddisene. Viking har i likhet med serieleder Bodø/Glimt spilt 20 kamper. Sistnevnte topper tabellen med 44 poeng.

---

FAKTA

Eliteserien menn søndag:

Viking – Strømsgodset 5-2 (2-1)

SR-Bank Arena: 10.211 tilskuere.

Mål: 1-0 Zlatko Tripic (6), 1-1 Elias Hoff Melkersen (29), 2-1 Tripic (str. 36), 3-1 Lars-Jørgen Salvesen (59), 4-1 Sander Svendsen (61), 4-2 Jonas Therkelsen (74), 5-2 Gianni Stensness (82).

Dommer: Marius Hansen Grøtta.

Gult kort: Jesper Taaje, Emmanuel Danso, Jonas Therkelsen, Lars Vilsvik, Herman Stengel, Strømsgodset.

Viking (4-3-3): Arild Østbø – Sondre Bjørshol (Herman Haugen fra 67.), Gianni Stensness, Sondre Langås, Jost Urbancic – Hampus Finndell (Christian Cappis fra 75.), Joe Bell, Sander Svendsen (Yann-Erik de Lanlay fra 76.) – Zlatko Tripic (Simen Kvia-Egeskog fra 83.), Lars-Jørgen Salvesen, Edvin Austbø (Peter Christiansen fra 75.).

Strømsgodset (3-4-2-1): Per Kristian Bråtveit – Jesper Taaje, Gustav Valsvik, Fredrik Kristensen Dahl – Lars Vilsvik, Herman Stengel, Emmanuel Danso (Kreshnik Krasniqi fra 45.), Logi Tómasson (Marko Farji fra 79.) – Marcus Mehnert (Nikolaj Möller fra 45.), Eirik Ulland Andersen (Jonas Therkelsen fra 64.) – Elias Hoff Melkersen.

---