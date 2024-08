Gündogan blir igjen lagkamerat med Erling Braut Haaland

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

33-åringen gjør dermed et høyst overraskende comeback i Premier League.

– Mine sju år i Manchester City var en tid med pur glede for meg, både på og utenfor banen, sier Gündogan i en uttalelse.

– Jeg vokste som person og spiller, utviklet et spesielt forhold til City-fansen og nøt utrolig suksess. Det var en eksepsjonell periode i livet mitt. Å få muligheten til å komme tilbake hit betyr så mye, legger han til.

Barcelona skal for en tid tilbake ha gitt Gündogan beskjed om at han kunne finne seg en ny arbeidsgiver før sommerens overgangsvindu stenger. Det førte raskt til interesse hos gamleklubben City.

Hyller Pep

– Alle kjenner til respekten jeg har for Pep – han er den beste manageren i verden, og å jobbe med ham hver dag gjør deg til en bedre spiller. Du føler deg konstant utfordret, noe som for enhver profesjonell er akkurat det du ønsker. Jeg kan ikke vente med å jobbe med ham igjen, sier Gündogan.

Citys fotballdirektør Txiki Begiristain er fornøyd med signeringen.

– Ilkay er en av de mest profesjonelle spillerne jeg noen gang har jobbet med. Hans dedikasjon til fotball og hans tilnærming til hver eneste treningsøkt er helt spesiell, sier han.

– Han er også en eksepsjonell midtbanespiller. Hans forståelse av spillet, hans fotballintelligens, hans tekniske kvalitet og hans lederskap gjør ham til en utmerket tilvekst til troppen vår, legger han til.

Gikk gratis

Gündogan gikk gratis til Barcelona i fjor sommer som følge av at kontrakten hans med Manchester-klubben hadde utløp.

Barcelonas nye tyske trener Hansi Flick skal ha vært interessert i å beholde midtbaneveteranen, men klubbens svært anstrengte økonomi forkludret det.

Gündogan offentliggjorde nylig at han har spilt sin siste landskamp for det tyske landslaget. 33-åringen endte på 82 kamper for Tyskland.

Han var en del av troppen til sommerens EM-sluttspill på hjemmebane.

Gündogan hadde stor suksess i sin forrige periode i City. Han var blant annet svært delaktig da klubben tok tre titler i 2022/23-sesongen.