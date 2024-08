Berge klar for Premier League-retur i Fulham: – En veldig god match

Det opplyser hvittrøyene i sine mediekanaler. Berge har signert en femårskontrakt.

– Det føles fantastisk. Det har vært litt frem og tilbake de siste ukene, men nå sitter jeg endelig her i drakten på dette vakre stadionet og vet at fremtiden min er her, sier Berge.

– Fulham har alltid vært et lag som har begeistret meg. Jeg har spilt her både i Championship og Premier League, og måten de spiller på er fantastisk. Klubbens DNA er å være dominerende, aggressiv, offensiv og spille fin fotball, og jeg tror det passer meg, legger han til.

Ifølge The Athletic betaler Fulham 20 millioner pund (274 millioner norske kroner) for nordmannens tjenester. Avtalen skal angivelig inneholde ytterligere fem millioner i potensielle tilleggsutbetalinger.

– Fulham og Berge tror jeg er veldig god match, sier fotballekspert Lars Tjærnås til NTB.

– Fulham har et veldig stort hull å fylle på sentral midtbane etter at Palinha forsvant til Bayern. Og Berge har behov for en klubb i øverste divisjon for å få god nok matching på høyt nok nivå over tid, utdyper han.

Stor tillit i Burnley

Tjærnås tror Fulham-manager Marco Silva har hentet inn Berge for at nordmannen skal brukes.

– I Fulham har han alle muligheter til å spille fast, de han konkurrerer med om plassene skal være mulig å utkonkurrere. Og de spiller en type fotball som bør passe ham godt, der de sentrale får ball ofte i det oppbyggende spillet, samt får ta de dype løpene offensivt som Berge på sitt beste er god til, sier fotballeksperten.

Den norske landslagsprofilen var en del av Burnley-laget som rykket ned fra Premier League sist sesong. 26-åringen ble i fjor sommer hentet til klubben av daværende trener Vincent Kompany. Belgieren ble ny trener i Bayern München 29. mai.

Berge var en viktig mann på midtbanen til Burnley sist sesong og spilte 37 kamper for klubben i Premier League. Han klarte imidlertid ikke å hjelpe laget til å beholde plassen.

Gladnyhet for landslaget

Landslagssjef Ståle Solbakken sa følgende til TV 2 i mai om Berges klubbframtid etter at Burnley rykket ned:

– Jeg tenker at Sander har klare planer om å spille på det øverste nivået. Jeg tror han tenker at han er ferdig med Championship, men det får du spørre Burnley og Sander om, sa Solbakken.

Tjærnås sier Solbakken kan glede seg over overgangen som nå er på plass.

– For landslaget og Solbakken er dette godt nytt, da de er avhengig av at flest mulig spiller på høyest mulig nivå.

Fulham innledet Premier League-sesongen med et knepent 0-1-tap mot Manchester United på Old Trafford sist fredag. Lørdag tar London-klubben imot Leicester, som sesongåpnet med 1-1 hjemme mot Tottenham mandag.

Berge har ved siden av tiden i Burnley også spilt for Asker, Vålerenga, belgiske Genk og engelske Sheffield United.

Han står bokført med 46 landskamper og ett mål for Norge.