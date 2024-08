Berge på vei til Premier League-klubben Fulham

Sky Sports og The Athletic melder mandag at London-klubben har lagt inn et stort bud på Burnley-spilleren. TV 2 hevder å vite at det allerede er enighet mellom Berge og Fulham.

Berge har vært koblet til en overgang til Manchester United den siste tiden. Nå tyder altså alt på at en annen Premier League-klubb har sikret seg 26-åringens tjenester.

Ifølge The Athletic betaler Fulham 20 millioner pund pluss ytterligere fem millioner i potensielle tilleggsutbetalinger.

Fulham har ifølge britiske medier vært i forhandlinger med Manchester United om en overgang for Scott McTominay den siste tiden. Nå rapporteres det om at den handelen ikke blir noe av.

Sky Sports skriver at United ikke ønsker å slippe skotten. Dermed har trolig interessen for Berge også kjølnet.

Den norske landslagsspilleren rykket ned sist sesong med Burnley, som skal være klare for å selge nordmannen.

26-åringen ble i fjor sommer hentet til Burnley av daværende trener Vincent Kompany. Belgieren ble ny trener i Bayern München 29. mai.

Berge var en viktig mann på midtbanen til Burnley sist sesong og spilte 37 kamper for klubben i Premier League. Han klarte ikke å hjelpe laget til å beholde plassen. Det kan bety at nordmannen vil skifte beite.

Landslagssjef Ståle Solbakken sa følgende til TV 2 i mai om Berges klubbframtid etter at Burnley rykket ned:

– Jeg tenker at Sander har klare planer om å se at han kan spille på det øverste nivået. Jeg tror han tenker at han er ferdig med Championship, men det får du spørre Burnley og Sander om, sa Solbakken.

