Premier League-sjefen før høringen mot Manchester City: – På tide å få klarhet i saken

Tirsdag erfarte ESPN at høringen i saken starter 16. september. Richard Masters sier han ikke kan bekrefte opplysningene, men forteller i et intervju med BBC at det er på tide å få oppklart saken.

– Det er en sak som har pågått i mange år, og jeg mener det er selvsagt at alle spørsmål blir besvart. Det er på tide å få klarhet i saken. Når høringen er gjennomført vil det bli offentliggjort en avgjørelse, og da vil alle spørsmål som dere ønsker at jeg skal svare på bli det, sier Masters.

Mandag kveld var The Times først ute med å melde at høringen starter i september. En avgjørelse er ventet å bli tatt tidlig i 2025.

Målet er å ha en endelig konklusjon innen utgangen av 2024/25-sesongen. Dette inkluderer en eventuell ankeprosess, skriver ESPN.

Tidligere var det ventet at en uavhengig kommisjon kom til å starte høringen i november, men arbeidet ser nå ut til å bli framskyndet. Det er satt av ti uker til å gå gjennom sakskomplekset.

Før den tid skal det komme en avklaring i Manchester Citys søksmål mot Premier League med krav om å få ligaens økonomiske regler kjent ulovlig. En konklusjon vil trolig komme i løpet av de neste to ukene, skrev The Times tidligere denne uken.

City ble i februar i fjor anklaget for 115 brudd på Premier Leagues økonomiske regler i perioden 2009 til 2018. Blant beskyldningene er at klubben overrapporterte sponsorinntekter og inngikk ulovlige sponsoravtaler.

Klubben som står med fire strake serietitler, har hele tiden bedyret sin uskyld.