Østigård klar for Rennes i fransk fotball: – På tide med en forandring

Etter to sesonger med begrenset spilletid i Napoli i italienske Serie A, får landslagsstopperen nå muligheten til å imponere i Frankrike i Ligue 1.

Rennes bekrefter overgangen i sine mediekanaler.

Østigård har signert en kontrakt som strekker seg fram til 2027.

– Jeg er en glad mann i dag, og jeg gleder meg til å starte sesongen. Jeg har tilbrakt to flotte år i Napoli, men jeg følte at tiden var inne for en endring for å få spilletid som matcher ambisjonene mine, sier nordmannen i en uttalelse.

– Jeg fikk en veldig god følelse etter å ha møtt Rennes-ledelsen, og jeg skal ta min del av ansvaret i dette sportslige prosjektet. Jeg er her for å vise mine sportslige og personlige egenskaper, hjelpe aget og støtte de unge spillerne, legger han til.

Klubbyttet er noe landslagssjef Ståle Solbakken har etterlyst. Landslagstreneren uttalte nylig til Nettavisen at han håpet Østigård kunne bytte beite.

– Det er absolutt på tide, mente Solbakken.

Østigård legger ikke skjul på at han kommer til en ny kultur.

– Dette er en ny liga, et nytt land, alt vil være nytt for meg, men jeg er klar for denne utfordringen, sier han.

Overgangsjournalisten Gianluca DiMarzio har tidligere meldt at Napoli og Rennes er enige om en overgangssum mellom 5 og 6 millioner euro. Det tilsvarer et sted mellom 60 og 70 millioner kroner.

Rennes solgte tidligere i juli midtstopperen Jeanuël Belocian til Leverkusen, men Østigård får konkurranse på stopperplassen av Christopher Wooh, Warmed Omari og den belgiske landslagsstopperen Arthur Theate.

I Rennes blir Østigård lagkamerat med Albert Grønbæk, som slo ny salgsrekord i Eliteserien da han gikk fra Bodø/Glimt til Rennes 15. juli.

