Lillestrøm må ha ny trener: – Alltid tøft og vanskelig

Hovedtrener Andreas Georgson ble fredag kveld bekreftet klar for Manchester United. Der får han en assistentrolle i trenerapparatet til Erik ten Hag.

Lørdag møtte Mesfin, Gjermund Åsen og midlertidig hovedtrener Robin Asterhed pressen.

Vil ha samme strategi

– Tiden får vise hvordan vi gjør ting i tiden framover. Akkurat nå kommer vi ikke til å endre så mye. Det er alltid tøft og vanskelig. I tillegg er det trist når det er en trener vi har blitt veldig glad i. Han har vært veldig godt likt. Vi så en stor framtid sammen med han, så det er veldig kjedelig at det skjer, erkjenner Mesfin.

Også i fjor sommer måtte LSK gi slipp på hovedtrener Geir Bakke midt i sesongen. Han gjorde da overgang til Vålerenga.

– Vi har trukket noen erfaringer fra opplevelsen i fjor. Det er ro i spillergruppen og i trenerapparatet. Det samme gjelder i styret. Det er ingen krisestemning i klubben, men vi tar det på alvor at vi må finne ut av veien videre sammen. Vi håper å få på plass en permanent løsning så fort som mulig, fortsetter Mesfin.

LSK er attraktive

Asterhed tror lite vil endre seg på kort sikt.

– Det blir noen andre beslutninger å ta, men i treningshverdagen ellers blir det ikke så store forandringer. Min relasjon til spillerne og støtteapparatet er den samme, sier Asterhed.

LSK-kaptein Gjermund Åsen tar situasjonen med knusende ro.

– Vi har fokus på hva vi skal gjøre i morgen. Vi har fokus på det vi kan gjøre noe med. Spillere og trenere drar videre. Dette er et lite klapp på skulderen for LSK at folk på bruket er attraktive.