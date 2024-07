Premier League-lag anklager Como-spiller for rasisme i treningskamp

Wolverhampton melder på sitt nettsted at klubben kommer til å sende en formell klage til Uefa angående hendelsen.

«Rasisme og diskriminering i enhver form er fullstendig uakseptabelt og skal aldri stå uimotsagt», heter det fra Wolves.

Hendelsen oppsto etter at Hwang anklaget en Como-spiller for rasisme rettet mot ham. Det satte sinnene i kok blant Wolves-spillerne og førte til at Daniel Podence ble utvist for å ha slått en Como-spiller.

Etter flere minutter med stopp i spillet og en samtale mellom Wolves-trener Gary O'Neil og Hwang, valgte Wolves å fortsette kampen.

Laget vant til slutt 1-0, og etter kampen uttalte O'Neil seg om hendelsen.

– «Channy» hørte en rasistisk bemerkning, som er virkelig skuffende. Vi snakket med «Channy» om det og sjekket om han ville at jeg skulle ta laget av banen eller å bytte ham ut. Han ønsket at laget skulle fortsette, sier O'Neil.

Jørgen Strand Larsen startet kampen for sin nye klubb, men var ikke på banen da hendelsen oppsto i andre omgang.