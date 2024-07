Tidligere Molde-spiller etterlyst i fem nye år – voldtektssak i Norge på vent

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Statsadvokat Ingvild Thorn Nordheim bekrefter overfor Nettavisen at Sarr kommer til å være internasjonalt etterlyst i fem nye år.

– Etterlysningen kan forlenges, og dette ble gjort siste gang i januar. Vi har grunn til å tro at han har unndratt seg behandling av straffesaken, sier Nordheim.

Sarr ble i 2018 frifunnet i tingretten for en voldtekt han var anklaget for å ha begått i Molde året før, men ble dømt til å betale 150.000 kroner i erstatning.

Påtalemyndigheten anket dommen. Selv har Sarr hele tiden nektet straffskyld.

Sommeren 2019 ble han etterlyst fordi han ikke møtte opp til ankesaken. Tidligere på året ble Sarr fristilt fra Molde-kontrakten, og han dro til russisk fotball.

Russland har ikke utleveringsavtale med Norge. Senere har han dratt til land som heller ikke har det.

John Christian Elden representerer kvinnen i saken, som ikke foreldes i Norge.

– Derfor forventer vi at han blir etterlyst fram til han pågripes et annet sted i verden, og at han deretter utleveres til Norge. Først da kan saken gå sin gang, skriver advokaten i en SMS til Nettavisen.

– Vi tror dette vil skje. Verden blir stadig mindre å gjemme seg i, og unndragelsen påfører alle bare mer belastninger og ventetid, legger Elden til.

Sarr er også blitt etterforsket for voldtekt i to andre saker i Norge og én i Sverige, men disse ble henlagt av ulike årsaker.

Senegaleseren spilte for Start og Sogndal før han ble Molde-spiller i 2016.

