Voldtektssak mot tidligere Molde-spiller er henlagt

Dødsfallet er ikke relatert til straffesaken, men nå er voldtektsanklagene mot Sarr henlagt, skriver Nettavisen.

– Jeg skjønner at den er henlagt når det ikke er gjennomført noe rettslig avhør av henne. Det er av hensyn til forsvaret og Sarr at man ikke kan gå videre med saken. Men det er svært uheldig at man kommer i den situasjonen, sier kvinnens advokat John Christian Elden til avisen.

Voldtekten av kvinnen skal ha skjedd i slutten av 2013 eller begynnelsen av 2014 i Sarrs bolig i Sogndal, ifølge kvinnens forklaring til politiet. Sarr har hele tiden nektet straffskyld.

Påtalemyndigheten hadde ikke annet valg enn å henlegge saken. Kvinnen var bosatt i Oslo.

Han ble frifunnet for en voldtekt i tingretten, men ble dømt til å betale 150.000 kroner i erstatning. Påtalemyndigheten anket saken, men nå er det klart at den henlegges.

Senegalesiske Sarr forlot Molde i 2019. Før det spilte han i Start og Sogndal.

