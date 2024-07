Nederland forsinket til Dortmund etter transporttrøbbel: – Ikke noe problem

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Langt fra alt gikk på skinner da Koeman og den nederlandske landslagstroppen skulle forflytte seg til Dortmund. Oransjetrøyene måtte sløyfe planene om å reise med tog etter at det oppsto problemer på jernbanelinjen.

Troppen måtte dermed ta fly i stedet, og ankomst Dortmund var fire timer senere enn planlagt. Landslagssjefen måtte avlyse den planlagte pressekonferansen.

– Det er ikke noe problem. Vi har fått muligheten til å hvile. Vi satt bare en halvtime på flyet, så vi kommer til å få en god natt med søvn, sa Koeman til Uefas mediekanaler.

I semifinalen venter Gareth Southgate og England. Koeman spår en jevn batalje.

– Vi vet at det ikke er særlig mye som skiller lagene. Vi må spille en perfekt kamp for å vinne, og vi vet at de har mye individuell kvalitet. Jeg tror det blir en god kamp, fortsatte landslagssjefen.

Nederland vant sin kvartfinale mot Tyrkia etter ordinær tid. Engelskmennene måtte på sin side ut i straffesparkkonkurranse mot Sveits.

– Det kan kanskje spille en rolle mot slutten av oppgjøret, la Koeman til.