Mbappé med nådeløs EM-dom: – En stor nedtur

Den franske superstjernen var nest sist på Randal Kolo Muanis 1-0-scoring mot Spania. To lynraske nettkjenninger signert Yamal og Dani Olmo satte imidlertid en stopper for Frankrikes finaledrøm.

– Mesterskapet var veldig krevende for min del. Det var en stor nedtur. Vi hadde ambisjoner om å bli europamestere. Jeg hadde ambisjoner om å bli europamester. Det klarte vi ikke, så det er en nedtur, sa Mbappé.

25-åringen slet med å sette et betydelig preg på årets europamesterskap i Tyskland. Etter å ha vært regissøren bak Frankrikes matchvinnerscoring i åpningskampen mot Østerrike, pådro 25-åringen seg et brudd i nesa.

Dermed måtte han spille med maske i siste puljekamp mot Polen. Det samme måtte han mot Belgia (åttedelsfinalen) og Portugal (kvartfinalen). Mot Spania var masken av.

– Det var ikke lett for ham å bruke masken. Det begrenset spillet hans og var en ulempe. Vi rådførte oss med det medisinske apparatet, og Kylian følte seg bedre uten masken, sa Didier Deschamps etter EM-exiten.

Den franske landslagssjefen tar ansvar for at det ikke ble full klaff for VM-vinneren fra 2018.

– Jeg kommer ikke til å flytte ansvaret over på noen andre. Det er jeg som leder laget. Vi møtte et spansk lag med mye kvalitet. Vi ga det vi hadde og forsøkte å være så effektive som mulig. Vi klarte ikke å være så direkte som jeg ønsket, sa Deschamps.

