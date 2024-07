Rødt kort, selvmål og to straffer da Kristiansund snudde til seier «hjemme» mot Fredrikstad

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Dermed tapte Fredrikstad også dyrebare poeng i medaljekampen. Østfoldingene ligger som nummer fem, tre poeng bak Viking og to poeng bak Molde på henholdsvis 4.- og 3.-plass. KBK tok på sin side et byks oppover den svert jevne tabellen og ligger nå på 7.-plass.

Morten Bjørlo sendte Fredrikstad i ledelsen etter ni minutter, før Ruben Alte utlignet med et prosjektil i krysset fem minutter senere. Bjørlo ble imidlertid også syndebukk da han ble sendt i dusjen før 20 minutter var spilt. På tampen av første omgang fullførte Oskar Sivertsen snuoperasjonen med en straffe, før Maï Traoré fastsatte resultatet med et selvmål i andre omgang.

Begge lagene er nyopprykkede i Eliteserien denne sesongen og det er lite som tyder på at noen av de vil rykke rett ned igjen etter snart halvspilt sesong.

Det var Fredrikstad som kom best ut fra startblokkene da Christoffer Aasbak dro Sondre Sørløkk i bakken innenfor 16-meteren etter bare åtte minutter.

Dommer Marius Lien pekte på straffemerket, og Bjørlo kunne dermed gå fram til krittmerket og hamre inn sitt sjuende mål i Eliteserien denne sesongen.

– Ren og skjær klasse

Gjestene fikk imidlertid bare holde på ledelsen i fire minutter før Alte banket inn utligningen i krysset.

– Han utligner med en ordentlig perle! Ren og skjær klasse fra 24-åringen, utbrøt TV 2-kommentator Håkon Thon.

Alte lot seg også imponere over målet da han fikk sett det i reprise.

– Den er meget bra, så jeg er fornøyd med den, konkluderte han overfor TV 2 i pausen.

Og vondt ble til verre for FFK da Bjørlo satte inn en grisetakling på Sebastian Jarl og måtte bøte med det røde kortet før 20 minutter var spilt.

Til tross for at dommer Lien virket sikker i sin sak da han viste det røde kortet, ble han bedt av VAR om å se situasjonen i reprise på skjermen. Det brukte han et par minutter på, før han konkluderte med den samme avgjørelsen.

Selvmål

På tampen av omgangen fikk Sivertsen fullføre snuoperasjonen og sende KBK i ledelsen fra straffemerket etter at Maxwell Woledzi meide Jesper Isaksen i bakken inne i feltet.

Et kvarter inn i andre omgang økte vertene ledelsen ytterligere da Traoré headet enn corner inn i eget mål.

Et voldsomt uvær herjet såpass med banen på Nordmøre stadion at det ikke kan spilles eliteseriekamper der i sommer. Derfor ble mandagens oppgjør spilt på Moldes bane.

KBKs hjemmekamper mot Sandefjord (21. juli), Lillestrøm (4. august) og Molde (18. august) må også flyttes til en annen stadion.