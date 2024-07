Rødt kort i målløst oppgjør mellom HamKam og Tromsø

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Til tross for et målløst oppgjør var det nok av avgjørende situasjoner på Hamar.

22 minutter ut i kampen stanget Nordås ballen i mål etter et innlegg, men Tromsø-spissen ble avvinket for offside. Marginen var knapp, men VAR bekreftet avgjørelsen halvannet minutt etter at ballen hadde gått i nota.

Etter pause ble et rødt kort til Fredrik Sjølstad den store begivenheten. Kamma-stopperen var siste hinder for Nordås, som ble holdt igjen.

Dommer Rohit Saggi lot situasjonen passere, men etter en VAR-sjekk vurderte han episoden annerledes og delte ut et rødt kort.

Selv med én mann mer klarte ikke Tromsø å vinne. Poengdelingen gjør at begge lag står med 14 poeng etter 14 kamper i Eliteserien.

Lørdag neste helg spiller HamKam borte mot Odd. Senere samme dag, først klokken 22.00, starter Tromsøs hjemmekamp mot KFUM Oslo.

---

FAKTA

Eliteserien menn søndag, 13. serierunde:

HamKam – Tromsø 0-0

Briskeby stadion: 4406 tilskuere.

Dommer: Mohammad Usman Aslam, Lier.

Gult kort: Moses Mawa, HamKam, Lasse Nordås, Felix Winther, Tobias Guddal, Tromsø.

Rødt kort: Fredrik Sjølstad (69), HamKam.

HamKam (3-2-3-2): Marcus Sandberg – Luc Mares, Fredrik Sjølstad, John Olav Norheim – Vidar Ari Jónsson, Vegard Kongsro – Gard Simenstad (Tore Sørås fra 75.), William Kurtovic, Niklas Ødegård (Kristian Onsrud fra 45.) – Henrik Udahl (Pål Alexander Kirkevold fra 76.), Moses Mawa (Snorre Strand Nilsen fra 70.).

Tromsø (3-2-3-2): Jakob Haugaard – Mamadou Thierno Barry (Anders Jenssen fra 74.), Tobias Guddal, Vetle Skjærvik – Yaw Paintsil, Runar Norheim (Markus Johnsgård fra 84.) – Jens Hjertø-Dahl (Sakarias Opsahl fra 88.), Ruben Yttergård Jenssen, Kent-Are Antonsen (Felix Winther fra 73.) – Jakob Romsaas (Lasse Nilsen fra 83.), Lasse Nordås.

Øvrige resultater: Bodø/Glimt – Brann 5-1, KFUM Oslo – Viking 1-2, , Haugesund – Sarpsborg 1-2, Molde – Lillestrøm 3-0.

Senere kampstart: Rosenborg – Odd (19.15).

Spilles mandag: Kristiansund – Fredrikstad (i Molde), Strømsgodset – Sandefjord.

---