Kroos kvestet Pedri – så tok Spania seg til EM-semifinale etter scoring i det 119. minutt

Dermed fortsetter spanjolene rekken uten tap mot Tyskland i mesterskap. Sist de måtte se seg slått av tyskerne i et internasjonalt mesterskap, var helt tilbake til EM i nettopp Tyskland i 1988.

36 år senere var det Leipzig-spilleren Dani Olmo som sendte Spania i ledelsen, før Florian Wirtz reddet ekstraomganger. Til slutt ble Mikel Merino den store helten da han scoret i det 119. minutt. Begge de spanske målene kom fra innbyttere.

I semifinalen venter vinneren av oppgjøret mellom Portugal og Frankrike. Det skjer trolig uten flere av Spanias store stjerner.

For etter en frisk start fikk Spania seg raskt en smell da Toni Kroos klippet ned Barcelona-juvelen Pedri etter bare et par minutter. Tyskeren slapp unna kort, mens spanjolen måtte gå gråtende av banen.

– Det er jo egentlig et gult kort, her tror jeg han profeterer på at han er Toni Kroos, kommenterte Brede Hangeland på TV 2, før han fikk se taklingen i reprise:

– Det er definisjonen av et gult kort, spør du meg. Han stopper en lovende angrepsmulighet med ganske voldsom kraft.

Ferdig

Pedri prøvde å spille videre i et par minutter, men måtte til slutt kaste inn håndkleet. Inn kom Olmo.

Ifølge den spanske storavisen Marca pådro Pedri seg en forstuelse i kneet. Fotballjournalist Fabrizio Romano skriver at han har fått det bekreftet av Spanias fotballforbund at Pedri mister resten av mesterskapet.

Omgangen fortsatte i en stillingskrig, hvor begge lag prøvde å etablere sine angrep, samtidig som de skulle veie opp for hverandres trusler, noe som endte i en fryktelig sjansefattig oppvisning.

Etter hvilen gjorde begge lag bytter. Nacho kom inn for Robin Le Normand i Spanias forsvar, mens Robert Andrich og Florian Wirtz erstattet Emre Can og Leroy Sané i Julian Nagelsmanns lagoppstilling.

Ett snaut minutt senere kom Spania seg til kampens hittil største sjanse da Lamine Yamal spilte til Álvaro Morata foran mål, men til rødtrøyenes fortvilelse banket spissen ballen over tverrliggeren.

Og det skulle ikke gå lenger enn underligere fem minutter før spanjolene tok ledelsen i Stuttgart. Scoringen kom da Yamal spilte ballen inn til Olmo inne i feltet, som banket inn ledermålet.

Kroos-slutt

Etter scoringen kjempet tyskerne seg til en rekke store sjanser, og da det bare sto igjen to minutter på klokken satte Wirtz inn det viktige målet.

Etter nesten begge ekstraomgangene var ferdigspilt ble Merino den store helten da han banket inn vinnermålet.

Dermed satte også spanjolene punktum på Kroos' karriere. Tyskeren har tidligere uttalt at mesterskapet blir hans siste kamper som profesjonell fotballspiller.

34-åringen har en imponerende karriere bak seg med blant annet seks Champions League-triumfer, ett VM-gull, og totalt sju ligatitler med Bayern München og Real Madrid. Tyskeren ender karrieren med totalt 34 trofeer.

I sluttsekundene ble Spania-veteranen Dani Carvajal utvist for to gule kort. Han rev Jamal Musiala over ende. I tillegg må også Morata og Le Normand stå over semifinalen ettersom de på dro seg sine andre gule kort i mesterskapet.