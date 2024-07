Portugals straffehelt hyller Ronaldo: – Alle gjør feil

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Ronaldo fikk sjansen til å score på straffespark på tampen av 1. ekstraomgang, men Slovenia-keeper Jan Oblak reddet på flott vis. I pausen mellom ekstraomgangene kunne man se en tårevåt Ronaldo bli trøstet av lagkameratene.

– Cristiano er den spilleren som jobber aller hardest. Jeg forstår veldig godt at han ble frustrert. Han bruker all sin tid på det her, sa Costa ifølge nyhetsbyrået Reuters.

Selv sto målvakten i veien for flere store slovenske sjanser, og åttedelsfinalen måtte til slutt avgjøres på straffesparkkonkurranse. Der scoret Ronaldo ett av Portugals tre mål.

– Det var viktig for oss å bevare håpet. Alle gjør feil. Det viktigste er hvordan du responderer på det, fortsatte Costa.

I fredagens kvartfinale står Frankrike på motsatt banehalvdel. Det oppgjøret spilles i Hamburg. Det er fra før klart at Spania møter Tyskland, mens England skal spille mot Sveits.