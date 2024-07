Selvmål av Belgia-veteran sendte Frankrike videre i EM

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Det var ikke ufortjent at Frankrike tok ledelsen, men det kom på veldig beklagelig vis for Belgia, som ryker ut av EM kanskje for siste gang med sin gylne generasjon på banen.

Midtstopper Verthongen har vært en del av den, men den tidligere Tottenham-spilleren var svært uheldig da han skulle hindre et innlegg fra Frankrikes Randal Kolo Muani og sendte ballen i eget nett.

Frankrike styrte mesteparten av kampen, men Belgia hadde sine farligheter i løpet av kampen også. Stjernene Romelu Lukaku og Kevin De Bruyne hadde hver sin gode mulighet i andre omgang, men mesterskapet endte i skuffelse for dem og Belgia.

Frankrike går videre til kvartfinale, der de møter enten Portugal eller Slovenia. De spiller åttedelsfinale senere mandag.

Kvartfinalen blir uten Adrien Rabiot, som var en av flere franskmenn som pådro seg gult kort i forsøk på å stoppe Belgias Jéremy Doku. Frankrikes midtbanemann må dermed sone karantene i neste kamp.

Justeringer

Etter litt skuffende gruppespillskamper, valgte begge trenerne å ta grep foran mandagens åttedelsfinale i Düsseldorf.

På Belgia fikk Loïs Openda sjansen fra start for første gang i EM. På midtbanen måtte superstjernen De Bruyne spille en mer defensiv rolle, i et lag uten Youri Tielemans eller Orel Mangala fra start.

Didier Deschamps valgte å vrake Ousmane Dembélé fra startoppstillingen til Frankrike og heller starte med Marcus Thuram på topp, med stjernene Antoine Griezmann og Kylian Mbappé bak seg.

Mbappé kom til kampens første gode sjanse etter et snaut kvarter. Han fikk skuddmulighet like innenfor 16-meteren, men avslutningen gikk rett i hodet på Amadou Onana.

Gule kort

Kampens svenske dommer Glenn Nyberg fikk kjeft av Frankrikes Aurelien Tchouamení for ikke å ha gitt franskmennene corner etter Mbappés skuddforsøk og Nyberg svarte med å gi franskmannen det gule kortet.

Nytt gult kort ble det til Antoine Griezmann da han gjorde et forsøk på sklitakling på en fremadstormende Jéremy Doku etter 23 minutter. Det påfølgende frisparket, fra rett utenfor hjørnet av 16-meteren, ble slått inn i farlig område av De Bruyne. Det gjorde at Frankrikes keeper Mike Maignan måtte redde unna med en beinparade.

Like etter kom dagens tredje gule kort til en fransk spiller, da Adrien Rabiot også ga Doku hard medfart med en sklitakling. Det gule kortet til Rabiot gjør at han må stå over kvartfinalen.

Etter alle de gule kortene kom Belgia til et par gode muligheter, men det var Frankrike som var nærmest mål før hvilen. Et nydelig angrep etter en drøy halvtime endte på pannebrasken til Thuram, som headet like utenfor fra god posisjon.

Overtak

Frankrike var best inn mot pause og opprettholdt presset etter hvilen. Det kom farligheter fra Tchouameni og Thuram i løpet av omgangens fem første minutter, mens Mbappé kom til ny skuddmulighet like etter.

Belgia hadde lite å stille med, men fikk en kontringsmulighet etter en times spill da Yannick Carrasco ble spilt fri av De Bruyne. Skuddet fra Carrasco ble flott blokkert av en skliende Theo Hernández.

Belgia kom til nok en sjanse da Lukaku presset fram en redning av Maignan etter 71 minutter, men Frankrike hadde fortsatt initiativet i kampen. Franskmennene var nære på da midtstopper William Saliba kom inn i boksen og driblet vekk Doku før han avsluttet like utenfor i det 74. minutt.

Selvmål igjen

Mbappé kom til nok et skuddforsøk etter 78 minutter, men spillemålet fra en franskmann lar vente på seg.

I gruppespillet kom Frankrikes scoringer gjennom et straffespark mot Polen og et selvmål mot Østerrike. Mot Belgia var det EMs «toppscorer» som ble gjeldende igjen, i form av et selvmål, denne gang fra Verthongen.

Belgia prøvde å legge press på Frankrike i jakt etter utligning mot slutten, men Tedescos menn var aldri særlig nære å presse fram ekstraomganger.

---

FAKTA

EM menn mandag, åttedelsfinale:

Frankrike – Belgia 1-0 (0-0)

Mål: 1-0 Jan Vertonghen (selvmål 85).

Dommer: Glenn Nyberg, Sverige.

Gult kort: Aurélien Tchouaméni, Antoine Griezmann, Adrien Rabiot, Frankrike, Jan Vertonghen, Domenico Tedesco, Orel Mangala, Belgia.

Frankrike (4-3-3): Mike Maignan – Jules Koundé, Dayot Upamecano, William Saliba, Théo Hernández – N’Golo Kanté, Aurélien Tchouaméni, Adrien Rabiot – Antoine Griezmann, Marcus Thuram (Randal Kolo Muani fra 61.), Kylian Mbappé.

Belgia (4-4-2): Koen Casteels – Timothy Castagne (Charles De Ketelaere fra 87.), Wout Faes, Jan Vertonghen, Arthur Theate – Yannick Carrasco (Dodi Lukebakio fra 87.), Kevin De Bruyne, Amadou Onana, Jérémy Doku – Romelu Lukaku, Loïs Openda (Orel Mangala fra 62.).

---