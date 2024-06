EM-feber i Georgia: - Vi er et topplag

Før fotball-EM var den globale interessen om Georgia knyttet til de politiske opptøyene i landet. Sterkere tilknytning til Russland eller Europa er en pågående strid.

Fotballaget deres er ventilen i hverdagen. Og for nordmenn er det et paradoks at laget som endte bak Norge i den ordinære EM-kvalifiseringen, nå er klar for cupspill.

Tapte stort

Søndag er Spania motstander i Köln. Spania var med i den samme EM-kvalifiseringen (som de vant) etter blant annet seiere 7-1 og 3-1 i de to kampene mot Georgia.

Georgia kom seg til sluttspillet via Nations League og omspillet der, en mulighet Norge ikke fikk.

Da laget sensasjonelt slo Portugal 2-0 onsdag kveld, var det det største øyeblikket i landets fotballhistorie. Det hører med til historien at tapet ikke fikk noen konsekvenser for Portugal, de gikk videre uansett, akkurat slik Brasil gjorde da de ble slått 2-1 av Norge i 1998.

VM stoppet for Norge i neste runde etter 0-1 tap for Italia.

Mange georgiske fans fulgte oppgjøret fra Mikheil Meskhi Stadium i Tbilisonsdag kveld. (Irakli Gedenidze/Reuters)

Fikk VAR-hjelp

Khvicha Kvaratskhelia ga Georgia en drømmestart med scoring etter halvannet minutt, og spissmakker Georges Mikautadze doblet ledelsen på et straffespark som ble dømt etter VAR-inngripen lenge etter at dommeren hadde vinket spillet videre.

«Kvaradona» vartet opp med smaksprøver på fotbalmagi av høy klasse. Mikautadze scoret for tredje EM-kamp på rad og inntok toppen av måljegerlista.

– Jeg sa til alle at vi kunne greie det. Vi er et topplag, og vi kan kjempe som løver mot alle motstandere, sa Kvaratskhelia etter kampen.

– Dette er den beste dagen i livet til georgiske fotballtilhengere. Vi skrev historie i dag. Ingen trodde vi kunne slå Portugal, men så lenge det er 1 prosent sjanse så kjemper vi for å få det til. Vi greide det, og så fikk jeg trøya til Ronaldo, la han til.

Georgias seier førte til jubel også i England. Den betydde nemlig at det engelske laget fikk Slovakia som motstander i åttedelsfinalen, i stedet for Nederland.

For det utskjelte engelske laget er det en sannsynlig lettere vei mot en kvartfinale mot vinneren av Sveits - Italia.

---

FAKTA

8-delsfinalene i EM spilles slik:

LØRDAG 29. juni:

18.00: Sveits – Italia i Berlin. NRK1. 21.00: Tyskland – Danmark i Dortmund. TV2 Direkte.

SØNDAG 30. juni:

18.00: England – Slovakia i Gelsenkirchen. TV2 Direkte. 21.00: Spania – Georgia i Köln. NRK1.

MANDAG 1. juli:

18.00: Frankrike – Belgia i Düsseldorf. NRK1. 21.00: Portugal – Slovenia i Frankfurt. TV2 Direkte.

TIRSDAG 2. juli:

18.00: Romania – Nederland i München. TV2 Direkte. 21.00: Østerrike – Tyrkia i Leipzig. NRK1.

---