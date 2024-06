Southgate maner til samhold etter ny runde med kritikk: – Skaper et problem for spillergruppen

Etter kampslutt mot Slovenia viste de engelske supporterne tydelig misnøye med lagets prestasjon. Mens tomme ølglass ble kastet mot Southgate, måtte spillerne tåle høylytt buing fra tribunene.

– Jeg kommer ikke til å gjemme meg vekk fra det. Det viktigste er at supporterne står bak spillerne. Jeg er innforstått med narrativet mot meg, og det er bedre at jeg får høre det enn at det går utover spillerne. Det skaper et krevende miljø å prestere i, sa Southgate til pressen etter den siste gruppespillskampen.

Han antydet videre at det engelske landslaget er gjenstand for ufortjent mye kritikk.

– Jeg har ikke sett noe annet lag ta seg videre og motta samme kritikk. Jeg forstår det, men jeg er stolt over hvordan spillerne håndterer det. Responsen fra noen av supporterne skaper et problem for spillergruppen, så de er nødt til å stille seg bak dem, fortsatte den engelske landslagssjefen.

I åttedelsfinalen skal England opp mot en tabelltreer fra gruppe E, D eller F. Skulle de ta seg videre til kvartfinale, venter enten Sveits eller Italia.

For tre år siden tok England seg til finale i EM, der det ble tap på straffesparkkonkurranse for Italia.