LSK Kvinner utslått av cupen – Lyn slo ut Bodø/Glimt

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

I det 13. minutt viste Guro Hammer Røn styrke på et langt utspark fra keeper Idun-Kristine Jørgensen. Hun vant en hodeduell med en LSK-forsvarer, tok ballen rundt en annen og skjøt i mål fra spiss vinkel.

Det var ikke imponerende forsvarsspill fra LSK ved den anledningen, og det var det heller ikke da Guro Hammer doblet ledelsen i det 41. minutt.

Maria Herdel fikk en løpeball og satte fart fra dypt på egen halvdel. Hun førte ballen fra rett over midtstreken, rundet en passiv Mia Authen og deretter keeper Cecilie Fiskerstrand før hun trillet ballen i mål.

LSK fikk ikke ballen i mål før det 89. minutt, da Katrine Jørgensen tok et hjørnespark på volley ved lengste stolpe. Amanda Haahr skjøt over fra god posisjon på overtid, men det er AaFK Fortuna som får spille kvartfinale i august. Da er det Brann som kommer på besøk.

Også Arna-Bjørnar ute

LSK var ikke eneste toppserielag som forsvant ut mot lag fra lavere divisjoner. Arna-Bjørnar tapte 2-4 for Viking, som er nummer fire i 1. divisjon. Hanne Sæthre Jakobsen scoret to ganger, mens innbytter Kristina Louisa Milne nikket inn vinnermålet.

Vikings belønning er hjemmekamp mot Rosenborg i kvartfinalen. Tittelforsvareren tok seg videre med 4-0 over Molde, som slo ut toppserielaget Kolbotn i forrige runde. Cesilie Andreassen, Emilie Nautnes, Camilla Linberg og Rebecka Holum scoret.

Brann vant med samme sifre over Åsane i rundens eneste rene toppserieduell. Johanna Renmark, Ingrid Stenevik og Karoline Haugland scoret etter et tidlig selvmål.

Lyn kom under

Lyn kom under mot Bodø/Glimt da Mathea Theting scoret midtveis i 1. omgang, men oslolaget vendte til 2-1-seier med scoringer av Trine Skjelstad Jensen og Sofie Tunes. Vinnermålet kom i det 86. minutt.

Røa og Stabæk tok seg også videre med 2-1-seier, over henholdsvis Tromsø og Hønefoss. Oline Fuglem ble matchvinner for Røa, Iris Omarsdottir for Stabæk.

Serieleder Vålerenga tok seg videre allerede tirsdag, med 4-2 over Start. I kvartfinalene blir det lokaloppgjør mellom Lyn – Røa og Stabæk – Vålerenga.