Spanias reserver sikret full pott i gruppe B, Albania slått ut

Før mandagens oppgjør hadde lagene møtte seks ganger, hvor spanjolene hadde stukket av med seieren i samtlige av oppgjørene. Dermed ble rekken forlenget til sju seire etter mandagens triumf.

Det var i tillegg et tydelig B-preget spansk lag som startet mot Albania. Fra 1-0-seieren over Italia var hele startellevere, for uten Aymeric Laporte, byttet ut. Byttene var taktiske, utenom Rodri, som var suspendert for å ha pådratt seg gult kort i de to foregående kampene.

– Nytelse å se Spania spille ball i dette mesterskapet, enten det er A- eller B-laget. Akkurat nå ser det ut som de kunne stilt med elleve kelnere fra Magaluf, og fortsatt underholdt oss, skrev Viaplay-ekspert Lars Tjernås på X i pausen.

Før kampen var premissene klokkeklare for begge lag: Spania var gruppevinner uansett resultat, mens Albiana var avhengig av en seier for å ha noen realistisk sjanse for å avansere som en av de beste treerne. For å ta seg direkte videre måtte i tillegg Italia tape for Kroatia.

Dessverre for albanerne var det Ferrán Torres som satte inn kampens første og eneste mål etter bare 13 minutter. Dermed sikret han 1-0-seier for Spania med sin 20. scoring for det spanske landslaget.

Italia reddet 1-1 på overtid og slår dermed følge med spanjolene videre. Zlatko Dalics menn må på sin side håpe på å bli en av de fire beste gruppetreerne.

Resultatene gjør også at både Frankrike, England og Nederland uansett er videre før deres siste gruppespillskamper. De kan nemlig ikke ende dårligere enn Kroatia dersom de endre som nummer tre i sine respektive grupper.

