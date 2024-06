Oppskriftsmessig seier for Messi og Argentina i Copa America-åpningen

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Lionel Messi noterte seg ikke for noen scoringer i 2-0-seieren i Atlanta i USA, men han var en bidragsyter i den argentinske seieren.

Verdensmesterne i fotball måtte vente til andreomgang før de åpnet målkontoen i Copa America. Manchester City-spiller Julian Alvarez ga Argentina ledelsen i det 49. spilleminutt.

Canada holdt på spenningen i kampen lenge, men like før 90 minutter fant Messi innbytter Lautaro Martínez, som scoret og sørget for komfortable sluttminutter for Argentina.

2–0 seieren i åpningskampen gir Argentina en perfekt start i gruppe A. Etter møtet med Canada står Chile og Peru for tur for Messi og hans landsmenn.