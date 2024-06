Medier: Mbappé starter på benken mot Nederland

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Spissen pådro seg et nesebrudd i åpningskampen mot Østerrike i gruppe D sist mandag, og det er siden blitt laget en ansiktsmasse til ham som det er tenkt at han skal bruke i resten av mesterskapet.

Mbappé brukte den beskyttende masken laget i det franske røde, hvite og blå på den siste treningen før kampen mot nederlenderne.

De første 15 minuttene av treningen var åpen for mediene, og det var åpenbart for alle at 25-åringen slet med å få den skikkelig tilpasset. Han var stadig oppe i ansiktet og justerte den. Mbappé var kun med på de enkleste delene av treningen, skrev avisen La Parisien.

Hvis det faktisk ender med at Mbappé starter på benken, er det ventet at Frankrikes angrep vil bestå av Antoine Griezmann og Marcus Thuram.