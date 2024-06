Spania kjørte over Italia – måtte likevel ha selvmål for å vinne 1-0

Spania skapte sjanse på sjanse, men måtte ha hjelp for å få ballen i mål. I det 55. minutt brøt Williams gjennom på kant slik han gjorde nesten etter forgodtbefinnende. Alvaro Morata fikk hodet på innlegget, og Gianluigi Donnarumma svarte som vanlig med en redning. Denne gang slo han ballen rett på midtstopper Calafiori, som ikke kunne unngå å løpe ballen i eget mål.

Et kvarter senere holdt Williams på å krone en mesterlig forestilling med scoring da han avsluttet et dribleraid med å skru ballen i tverrliggeren i lengste kryss, men ballen ville ikke inn fra en spansk fot.

Sjansesløsingen kunne ha straffet seg, for Italia truet med å stjele poeng mot slutten.

Spania og Italia møttes for femte gang på rad i fotball-EM, og for 11. gang totalt i sluttspill, rekord for to europeiske lag. Italia hadde tapt bare en av de ti tidligere kampene, men det kunne og kanskje burde blitt en gjentakelse av Spanias 4-0-seier i EM-finalen i 2012.

Rødtrøyene var nemlig totalt overlegne, men slet med å overliste en opplagt Donnarumma i de regjerende europamestrenes mål.

Rodri pådro seg gult kort på overtid i første omgang og må stå over den siste gruppekampen mot Albania. Det spiller liten rolle. Spania er allerede gruppevinner.

Herjet

Spania tok kommandoen umiddelbart, og Williams herjet nådeløst med Italias høyreback Giovanni Di Lorenzo. Det var spilt bare litt over et minutt da han kom rundt på venstresiden og la et innlegg på hodet til Pedri, som fikk nikke helt uforstyrret. Ballen gikk midt i mål, og Donnarumma slengte opp hånden og vippet ballen over.

I det 10. minutt angrep Spania hurtig etter ballerobring. Morata ble satt opp av Pedri og slo et perfekt innlegg som fant Williams foran mål. Han nikket svakt utenfor.

16-årige Lamine Yamal ville ikke være dårligere på sin kant enn Williams var på sin, og i det 24. minutt briljerte han omgitt av motspillere, før Morata overtok og kom til avslutning fra spiss vinkel. Donnarumma sto i veien igjen.

Rett etter måtte keeperen ut i full strekk for å slå et langskudd fra Fabián Ruiz over.

Italias utespillere var rundingsbøyer og statister. Laget kom til sin første avslutning på overtid i omgangen, men Federico Chiesas skudd gikk langt utenfor.

Sjansefest

Luciano Spalletti byttet ut Jorginho og Davide Frattesi ved pause. Bryan Cristante hadde vært på banen bare noen sekunder da han fikk gult kort for å stemple Rodri.

Kampen endret ikke karakter. I det 52. minutt kom Spanias neste store sjanse da Marc Cucurella ble spilt til dødlinja av Williams og slo skrått ut til Pedri, som helt fri i feltet skjøt utenfor nærmeste stolpe.

Tre minutter senere havnet ballen omsider i mål fra Calafioris kne, men Spania sluttet ikke å herje. I minuttene etter målet måtte Donnarumma først kaste seg i beina på Pedri, deretter slå Moratas distanseskudd over. På hjørnesparket nikket Robin Le Normand mot hjørnet, men Andrea Cambiaso reddet på strek, før Yamal skrudde en avslutning centimeter utenfor krysset.

Den siste halvtimen slapp Spania til noen halvsjanser som kunne ha endret utfallet, men italiensk poeng ville vært et ran. Spanias innbytter Ayoze Pérez hadde kampens siste store sjanse på overtid.

Spania har tre ganger tidligere møtt tittelforsvareren i EM-sluttspillet. Hver gang har laget vunnet og deretter tatt seg helt til finale. Slik kan det fort bli denne gangen også, for det Luis de la Fuentes lag viste torsdag er det beste vi har sett i EM så langt.

---

EM menn i Tyskland torsdag, gruppe B:

Spania – Italia 1-0 (0-0)

49.528 tilskuere i Gelsenkirchen

Mål: 1-0 Riccardo Calafiori (selvmål 55).

Dommer: Slavko Vincic, Slovenia.

Gult kort: Gianluigi Donnarumma (15), Bryan Cristante (46), Italia, Rodri (45+1), Robin Le Normand (69), Dani Carvajal (90+6), Spania.

Spania (4-3-3): Unai Simón – Dani Carvajal, Robin Le Normand, Aymeric Laporte, Marc Cucurella – Pedri (Álex Baena fra 71.), Rodri, Fabián Ruiz (Mikel Merino fra 90+4.) – Lamine Yamal (Ferran Torres fra 71.), Álvaro Morata (Ayoze Pérez fra 78.), Nico Williams (Mikel Oyarzabal fra 78.).

Italia (4-2-3-1): Gianluigi Donnarumma – Giovanni Di Lorenzo, Alessandro Bastoni, Riccardo Calafiori, Federico Dimarco – Nicolò Barella, Jorginho (Bryan Cristante fra 46.) – Davide Frattesi (Andrea Cambiaso fra 46.), Lorenzo Pellegrini (Giacomo Raspadori fra 82.), Federico Chiesa (Mattia Zaccagni fra 64.) – Gianluca Scamacca (Mateo Retegui fra 64.).

---