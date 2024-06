Johnsen ferdig som Aalesund-trener: – Må gjøre endringer for å snu situasjonen

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Det skriver klubben i en pressemelding. Aalesund tapte 0-4 for Levanger søndag og er tabelljumbo i 1. divisjon.

– Etter nesten halvspilt sesong er realiteten at klubben står med ni poeng på tretten kamper, og det er besluttet at en må gjøre endringer for å snu situasjonen på banen, skriver klubben.

Johnsen ble ansatt som Aalesund-trener i juni i fjor, men klarte ikke å berge plassen i Eliteserien. Denne sesongen har de tapt åtte av 13 seriekamper i 1. divisjon.

– Vi takker Johnsen for den innsatsen han har gjort i i AaFK det siste året og ønsker han lykke til videre. Klubben jobber nå med å få på plass en løsning på trenersiden, heter det videre.