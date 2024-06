Messi-dobbel for Argentina – tidligere HamKam-keeper med kjempetabbe

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

For Guatemalas sisteskanse Nicholas Hagen ble kampen et mareritt. Målvakten, som spilte for HamKam fra 2021 til 2023, ble syndebukk da Messi utlignet etter tolv minutter. Hagen var upresset da hans klarering gikk rett til Messi, som fikk en enkel jobb med å sette ballen i nettet.

Før det hadde Argentina-stopper Lisandro Martínez vært uheldig og sendt ballen i eget mål.

Hagen forlot HamKam i juli i fjor og signerte da for israelske Bnei Sakhnin. Der ble han bare i fire måneder før han avsluttet kontrakten som følge av Gaza-krigen. Han ble i januar klar for MLS-klubben Columbus Crew.

Etter Messis utligningsmål scoret Lautaro Martínez to ganger før Messi avsluttet kvelden med en lekker lobb over Hagen. Kampen ble spilt i den amerikanske staten Maryland.

Argentina regjerende mester i Copa America og jakter sin 16. tittel. Messi og co. skal opp mot Peru, Chile og Canada i puljespillet som starter 21. juni.