Kroatias trener sa unnskyld til supporterne

– Stemningen var fantastisk. Jeg vet ikke hvor mange Kroatia-tilhengere som var her, men det var mange. Jeg beklager overfor dem for at vi presterte så dårlig i dag. Det var fantastisk hvor mange som kom, og mitt budskap til dem er unnskyld, sa han.

Álvaro Morata, Fabián Ruiz og Dani Carvajal scoret for Spania før pause, og tross mange store sjanser, blant dem et misbrukt straffespark, greide ikke Kroatia å finne en vei tilbake i kampen etter pause.

Kroatias spillere takker de mange supporterne som var på plass i Berlin. (Sunday Alamba/AP)

Morata scoret mot Kroatia for tredje EM-sluttspill på rad.

Kroatia møter Albania i Hamburg onsdag og avslutter gruppespillet mot tittelforsvarer Italia i Leipzig 24. juni.