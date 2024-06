Brighton-profil reddet tysk seier i generalprøven før EM på hjemmebane

Det ga tysk 2-1-seier i Mönchengladbach. Dermed fikk tyskerne en opptur før EM sparkes i gang om én uke. Mandag kveld ble det 0-0 mot Ukraina.

Drøye fem minutter ut i fredagens kamp mot Hellas vant gjestene ballen høyt oppe på Tysklands banehalvdel, og etter lekkert kombinasjonsspill fikk til slutt Christos Tzolis en stor sjanse alene med Manuel Neuer. Den rutinerte sisteskansen fikk stanset forsøket med høyrebeinet, før han også reddet returen med en sterk hånd.

– Det er verdensklasse fra Manuel Neuer. Det her gir Nagelsmann bekymringsrynker, sa TV 2s kommentator Haakon Thon.

Like etter halvtimen gikk det imidlertid galt for den tyske målvakten da han skulle plukke en enkel avslutning. I stedet rotet han det til og forærte Hellas 1-0.

– Hva er det Manuel Neuer gjør her? Her går alt galt for Tyskland. Det er et sykdomstegn når en målvakt gjør en så enkel feil, og spesielt en keeper som Neuer. Han har de kunnet stole på i en årrekke, sa Thon.

Ti minutter etter sidebyttet sørget Arsenal-spiller Kai Havertz for balanse i regnskapet da han utlignet for vertene. Med sju minutter igjen å spille hamret Benjamin Henrichs ballen i tverrliggeren. Kort tid før ordinær tid var over traff Gross perfekt med høyrefoten og hamret inn 2-1 for Tyskland.

Julian Nagelsmann og Tysklands fotballforbund (DFB) ble i april enige om å forlenge 36-åringens kontrakt. Den nye avtalen strekker seg til og med fotball-VM i 2026. Nagelsmann har tidligere trent Bayern München.

Det tyske herrelandslaget har slitt med å prestere i store mesterskap siden VM-gullet i 2014. I begge de påfølgende verdensmesterskapene ble det exit allerede i gruppespillet, mens de i de to foregående europamesterskapene har blitt stans i henholdsvis kvartfinale (2016) og åttedelsfinale (2021).

Joachim Löw ledet Tysklands herrelandslag med stor suksess i en årrekke. I 2008 ble det EM-sølv, før «Die Mannschaft» vant bronsefinalen i fotball-VM i 2010. Fotball-EM i 2012 endte med exit i semifinalen.

Tyskland EM-åpnet hjemme mot Skottland 14. juni.

