Sterkt norsk lag mot Kosovo – gammel kjenning på motsatt halvdel

Valon Berisha spilte 20 A-landskamper for Norge i årene 2012 til 2016, åtte av dem på Ullevaal stadion. Martin Ødegaard og Ørjan Nyland har begge spilt landskamp med ham. I kveld spiller de mot ham.

Rogalendingen Berisha valgte Kosovo da landet i 2016 skulle begynne å spille landskamper, og spillere med røtter der kunne bytte lag selv om de hadde spilt turneringskamper for et annet land. Hans bror Veton valgte å forbli norsk og spilte på landslaget sist for to år siden.

I tillegg til Berisha starter Kosovo med sørlendingen Elbasan Rashani. Han har flere aldersbestemte landskamper for Norge.

Ståle Solbakken røpet laget overfor TV 2 allerede et døgn før kampen, og han stiller stjernetungt på Ullevaal. Alle i startoppstillingen unntatt venstreback David Møller Wolfe er fra klubber i topp-fem-ligaer. Wolfe spiller i Nederland, som er nummer seks på Uefa-rankingen.

Slik er lagene på Ullevaal:

Norge (4-3-3):

1 Ørjan Nyland – 3 Kristoffer Ajer, 21 Andreas Hanche-Olsen, 4 Leo Østigård, 5 David Møller Wolfe – 10 Martin Ødegaard (kaptein), 8 Sander Berge, 18 Kristian Thorstvedt – 22 Oscar Bobb, 9 Erling Braut Haaland, 23 Jørgen Strand Larsen.

Reserver: 12 Mathias Dyngeland, 13 Egil Selvik – 2 Marcus Holmgren Pedersen, 6 Patrick Berg, 7 Erik Botheim, 11 Andreas Schjelderup, 14 Julian Ryerson, 15 Jostein Gundersen, 16 Hugo Vetlesen, 17 Morten Thorsby, 19 Aron Dønnum, 20 Antonio Nusa.

Kosovo (4-3-3):

1 Visar Bekaj – 15 Mërgim Vojvoda, 13 Amir Rrahmani (kaptein), 3 Fidan Aliti, 17 Leart Paqarada – 22 Blendi Idrizi, 8 Lindon Emërllahu, 14 Valon Berisha – 10 Edon Zhegrova 18 Vedat Muriqi, 11 Elbasan Rashani.

Reserver: 12 Arijanet Muric, 16 Ilir Avdyli, 24 Mustafe Abdullahu – 2 Florent Hadergjonaj, 4 Art Smakaj, 5 Lumbardh Dellova, 6 Ilir Krasniqi, 7 Altin Zeqiri, 9 Albion Rrahmani, 19 Muhamet Hyseni, 20 Drilon Hazrollaj, 21 Ermal Krasniqi, 23 Bernard Berisha.

Dommer: Mikkel Redder, Danmark.

Kosovos kaptein er Amir Rrahmani, som er Leo Østigårds lagkamerat og stopperrival i Napoli.