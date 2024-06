Nesten annenhver tysker frykter terrorangrep under fotball-EM

I undersøkelsen som onsdag ble publisert av YouGov i samarbeid med Sinus Institute, svarte 12 prosent av de spurte at de er svært bekymret for terror i tiden som kommer. 35 prosent oppga at de er noe bekymret.

I motsatt ende av skalaen er 24 prosent lite bekymret, mens 12 prosent ikke er bekymret i det hele tatt. 16 prosent av de spurte hadde enten ingen mening eller svarte ikke på spørsmålet.

Undersøkelsen avdekket også at nesten halvparten av respondentene (46 prosent) hevder å være likegyldige til den kommende turneringen. 11 prosent uttrykte på sin side motstand mot turneringen, mens 32 prosent sa at de gledet seg til EM.

Den nettbaserte undersøkelsen, som ble gjennomført fra 18. til 25. april, involverte 2065 personer.

Fotball-EM innledes 14. juni når vertene Tyskland spiller mot Skottland i München. Finalen går i Berlin 14. juli.

Les også: Én av fem tyskere ville hatt flere hvite spillere i EM-troppen