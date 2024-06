Én av fem tyskere ville hatt flere hvite spillere i EM-troppen – stjernespiller kaller det tull

Undersøkelsen er utført av selskapet Infratest Dimap på vegne av kringkasteren WDR. Anledningen er en ny dokumentar med navnet «Unity and Justice and Diversity».

21 prosent av de spurte svarer at de ville foretrukket å se flere hvite spillere på det tyske landslaget i framtiden. Flertallet av respondentene, 65 prosent, sa seg på samme tid uenige eller sterkt uenige i den samme påstanden.

Tysklands foreløpige 27-mannstropp til sommerens fotball-EM inneholder en rekke spillere med minoritetsbakgrunn.

Den tyske EM-stjernen Joshua Kimmich reagerer sterkt på utfallet av undersøkelsen.

– Alle som har vokst opp med fotball, vet at dette bare er tull. Fotballen er et eksempel på hvordan man kan forene ulike nasjoner, forskjellige hudfarger og forskjellige religioner, sier han til nyhetsbyrået DPA.

– Det er også det laget vårt handler om. Jeg ville savnet mange, mange spillere veldig, veldig mye hvis de ikke var her. Det er rasistisk og har ingen plass i garderoben vår, legger han til om signalene fra undersøkelsen.

Han reagerer også på at det aktuelle spørsmålet lanseres.

– Når du vet at vi står overfor et hjemme-EM, er det absurd å stille et slikt spørsmål, all den tid dette arrangementet faktisk handler om å forene hele landet. Det handler om å oppnå store ting sammen, sier Kimmich.

Den aktuelle undersøkelsen ble ifølge TV-kanalen WDR bestilt fordi produsentene under innspillingen ble møtt med rasistiske uttalelser om landslaget.

Den tyske EM-troppen ankom hovedkvarteret i Herzogenaurach fredag.

Tyskland starter turneringen mot Skottland 14. juni. De møter også Ungarn og Sveits i gruppespillet.