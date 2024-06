Spydspiss Lehne Olsen tilbake i praktslag – Lillestrøm slo Tromsø 2-1

Lehne Olsen var nest sist på ballen da Kent-Are Antonsen laget selvmål i 1. omgang, og i 2. omgang gjorde han alt selv da han doblet ledelsen. Tromsø reduserte i det 67. minutt da Tobias Guddal fikk sin første scoring i Eliteserien.

Lillestrøm har vunnet fire kamper denne sesongen, og alle er kommet på bortebane.

– Dette var sterkt. Det var skikkelig kampinnsats, selv om vi slet på slutten av kampen, sa Lillestrøm-trener Andreas Georgson til TV 2.

Det lå ikke i kortene at Lillestrøm skulle vinne.

Tromsø startet med fem tap, men har tatt ti poeng på de siste fem kampene og sto med tre strake hjemmeseirer før møtet med Lillestrøm, som hadde tapt fire av sine fem siste kamper.

Tromsø var favoritt, men de gule ville det annerledes, og i særdeleshet ville Thomas Lehne Olsen det. 32-åringen var kampklar igjen etter sykdom og skader, og veteranen fikk tre gode muligheter allerede den første halvtimen. På mulighet nummer to kom 1-0-scoringen.

– Dette var fantastisk deilig. Vi tok på oss arbeidshanskene og sto sammen, sa Lillestrøms kaptein Gjermund Åsen.

Nikket

Det var spilt 20 minutter da Lillestrøm tok ledelsen, og ikke overraskende kom scoringen på en dødball. Han møtte et hjørnespark ved første stolpe og nikket den i nota via Tromsøs Kent-Are Antonsen. Antonsen ble notert for et selvmål siden hans inntreden gjorde at ballen endret retning før den gikk i mål.

Det målet kunne like gjerne ha blitt kreditert Lehne Olsen.

Olsen fikk en tredje mulighet bare noen minutter senere, men skuddet fra kort hold ble blokkert ut til et nytt hjørnespark.

– Det er en OK omgang. Jeg kjenner at kroppen har vært i ubalanse, men jeg har nå fått mine muligheter likevel, sa Thomas Lehne Olsen til TV 2 i pausen.

Måtte ut

Det skulle komme mer fra Lillestrøm-spissen. Bare fem minutter ut i den andre omgangen fikk Lehne Olsen en ny sjanse. Denne gangen prikkskjøt han ballen ned i det lengste hjørnet.

Et kvarter senere var han ferdigspilt. Da ble han liggende på banen og måtte ha behandling, men han tok seg av banen for egen maskin. Han avsluttet Tromsø-besøket med ta takkerunden foran den tilreisende Lillestrøm-fansen.

– Det var grusomt å se på fra benken og grusomt at vi igjen slapp inn på dødball. Jeg hadde håpet på en time, og det var ganske spot on. Da klarte ikke akillesen mer, sa Lehne Olsen.

To minutter senere reduserte Tromsø på en heading av 21 år gamle Tobias Guddal, og mange trodde at det kunne komme flere. Tromsø har vært gode i 2. omgang den siste tiden, men denne gangen ble det med den ene scoringen.

Lillestrøm fikk ballen i mål en gang til, men scoringen ble annullert for offside.