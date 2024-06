Overtidsscoring reddet ett Fredrikstad-poeng på Lerkendal – praktmål ikke nok for Rosenborg

Snaue åtte minutter ut i 2. omgang broderte trønderne seg lekkert gjennom FFKs kompakte forsvar, og etter noen briljante berøringer fra Adrian Pereira, Noah Holm og Edvard Tagseth kunne Santeri Väänänen til slutt prikke inn 1-0 til vertene.

Et angrepsvillig RBK-mannskap viste imponerende takter mot sesongens så langt store overraskelse, og Johanssons mannskap styrte lenge mot tre poeng. På overtid sørget Kjelsrud Johansen for at det endte 1-1.

Dermed blir FFK værende på 3.-plass i Eliteserien, ett poeng foran Molde på 4.-plass.

Store sjanser innledningsvis

Allerede etter to minutter forsøkte Adrian Pereira seg fra venstre i banen, men 24-åringens markkryper ble stanset av FFKs sisteskanse Jonathan Fischer.

– Han sender av gårde et forvarsel, sa TV 2s kommentator Endre Olav Osnes.

Kort tid senere kranglet Sondre Sørløkk seg gjennom alene med Sander Tangvik, men vertenes målvakt stanset forsøket med en beinparade.

– Avslutningen blir dessverre for dårlig, erkjente Sørløkk til TV 2 i pausen.

Foruten Pereira og Sørløkks farligheter uteble de helt store sjansene de første 45 minuttene på Lerkendal.

– De er vanskelige å bryte ned, men vi er fokuserte. Jeg tror de kommer til å heve presset, og da blir det større rom, sa RBK-sjef Alfred Johansson til TV 2 før 2. omgang.

RBK-sjefen fikk rett i sin spådom, og en lang bakromsball mot Pereira banet til slutt vei for Väänänens ledermål.

Tøff periode

Johansson og RBK fikk en god start på sesongen med tre seirer på de fire første eliteseriekampene. Deretter fulgte en svak rekke med fem strake opptredener uten en eneste trepoenger. For en uke siden sørget Jayden Nelson og Marius Broholm for en svært etterlengtet triumf hjemme mot nyopprykkede Kristiansund.

For Mikkjal Thomassen og Fredrikstad har returen til det øverste nivået i norsk fotball vært et aldri så lite eventyr så langt. Etter et heroisk 0-2-tap hjemme for Bodø/Glimt i seriepremieren fant de hvitkledde fra «Plankebyen» flyten og spilte ni kamper uten nederlag.

Onsdag kveld tapte Thomassens formlag overraskende hele 0-3 borte mot hardt pressede Tromsø. FFK er likevel på en sterk 3.-plass snaut halvveis ut i eliteseriesesongen.

Neste kamp for Rosenborg er borte mot Viking i Stavanger 30. juni, mens neste eliteseriemotstander for Fredrikstad er Kristiansund. Oppgjøret på Nordmøre spilles 7. juli.

---

FAKTA

Eliteserien menn søndag, 11. serierunde:

Rosenborg – Fredrikstad 1-1 (0-0)

Lerkendal stadion: 11.922 tilskuere.

Mål: 1-0 Santeri Väänänen (53), 1-1 Henrik Kjelsrud Johansen (90).

Dommer: Marius Hansen Grøtta, Malmefjorden.

Gult kort: Adrian Pereira, Rosenborg.

Rosenborg (4-3-3): Sander Tangvik – Erlend Dahl Reitan, Mikkel Konradsen Ceide (Håkon Volden fra 83.), Ulrik Yttergård Jenssen, Adrian Pereira – Edvard Tagseth (Sverre Nypan fra 76.), Ole Selnæs, Santeri Väänänen – Jesper Reitan-Sunde, Marius Broholm, Jayden Nelson (Noah Holm fra 49.).

Fredrikstad (3-4-2-1): Jonathan Fischer – Philip Aukland (Mads Nielsen fra 74.), Sigurd Kvile (Brage Skaret fra 45.), Maxwell Woledzi – Patrick Metcalfe, Júliús Magnússon, Erlend Segberg (Oscar Aga fra 58.), Simen Rafn – Morten Bjørlo (Henrik Kjelsrud Johansen fra 74.), Brandur Hendriksson (Ludvig Begby fra 58.) – Sondre Sørløkk.

Øvrige resultater: Molde – Viking 2-2, Haugesund – Bodø/Glimt 0-1, KFUM Oslo – Sandefjord 3-3, Kristiansund – Sarpsborg 3-1, Strømsgodset – Odd 1-1, Tromsø – Lillestrøm 1-2.

Spilt lørdag: HamKam – Brann 1-2.

---