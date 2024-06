Brann tok over tabelltoppen i Eliteserien – frisparkperle ikke nok for HamKam

Soltvedt åpnet scoringsballet fra straffemerket før ti minutter var unnagjort på Hamar. Med tjue minutter igjen å spille, på stillingen 1-1, bommet 28-åringen da han fikk en ny sjanse fra ellevemeteren.

Ole Didrik Blomberg sørget likevel for at alle poengene ble med til Bergen da han scoret 2-1 noen få minutter senere.

– I dag takker jeg «Blommen» som redder meg fra å bli syndebukk. Det er deilig å vinne. Jeg har selvsagt lyst til å hjelpe laget, og en straffe skal sitte i mål, sa Soltvedt til TV 2 etter kampslutt.

– Bør skjønne såpass

Selv fleipet Blomberg med lagkameraten.

– Jeg ville ikke si det, men jeg føler det er litt ulykke å skyte to straffer i samme kamp. Han bør skjønne såpass. For min egen del er det godt, spesielt når den kommer rett etterpå, sa matchvinneren til rettighetshaveren.

Oppgjørets kanskje fremste prestasjon kom imidlertid fem minutter ut i 2. omgang. Gard Simenstad prikket inn et flott frisparkmål forbi en sjanseløs Mathias Dyngeland, og dødballspesialisten kopierte dermed praktmålet fra 1-0-seieren mot Bodø/Glimt for to uker siden.

Tre poeng betyr at Brann tar over 1.-plassen i Eliteserien før Bodø/Glimt gjester Haugesund søndag.

HamKams William Kurtovic og Branns Sivert Heltne Nilsen ligger nede etter en av mange tøffe dueller på Briskeby lørdag. (Geir Olsen/NTB)

Underholdende

Brann innledet et særdeles hektisk åpningskvarter med et farlig Soltvedt-innlegg, men Bård Finne fikk aldri en fot på ballen.

Noen minutter senere raget Vegard Kongsro høyt på et hjørnespark, men hodestøtet gikk utenfor. Kort tid etter vertenes corner pekte kampleder Mathias Støfringshaug på straffemerket, og Soltvedt ekspederte sikkert forsøket fra krittmerket i mål.

– Jeg føler han faller litt lett. Jeg vet ikke hva jeg skal si. Det er en tøff kamp, så det er synd at ikke dommeren er på samme linje, sa William Kurtovic til TV 2 i pausen.

Store rom

Like før kvarteret var unnagjort fikk vertene hjørnespark etter en ny farlighet, og fra om lag seksten meter dundret William Kurtovic ballen i stolpen.

– Nå koker det godt på Briskeby. Jeg tror nok Jacob Michelsen tenker at HamKam burde utnyttet denne gode åpningen på kampen. Så mye større sjanser enn dette får du ikke, sa TV 2s fotballekspert Yaw Amankwah.

Et angrepsvillig HamKam-lag ga Brann store kontringsrom, og etter halvspilt førsteomgang åpnet det seg en tre-mot-én-sjanse for gjestene. En ubesluttsom Ole Didrik Blomberg skuslet imidlertid bort sjansen. Ti minutter før sidebyttet fikk Finne en stor sjanse fra elleve meter, men Branns nummer elleve skjøt utenfor. Heller ikke Svenn Crone traff mellom stengene da han fikk en tilsvarende sjanse to minutter senere.

Like før pause burde Emil Kornvig økt Branns ledelse til 2-0, men dansken traff tverrliggeren.

Det utnyttet HamKam, som kort tid etter sidebyttet utlignet til 1-1. Med tjue minutter igjen bommet Soltvedt fra straffemerket, men Blomberg sørget for 2-1 kort tid etterpå. Fire minutter før slutt traff HamKam stolpen, men vertene kom ikke nærmere utligning.

---

Eliteserien menn lørdag, 11. runde:

HamKam – Brann 1-2 (0-1)

Briskeby stadion: 6218 tilskuere.

Mål: 0-1 Joachim Soltvedt (str. 9), 1-1 Gard Simenstad (51), 1-2 Ole Didrik Blomberg (74).

Dommer: Mathias Støfringshaug, Verdal.

Gult kort: William Kurtovic, Moses Mawa, Jakob Michelsen, Oliver Kjærgaard, HamKam, Sivert Heltne Nilsen, Svenn Crone, Ruben Kristiansen, Japhet Sery Larsen, Brann.

HamKam (3-2-3-2): Marcus Sandberg – Luc Mares, Fredrik Sjølstad (Snorre Strand Nilsen fra 85.), John Olav Norheim (Brynjar Ingi Bjarnason fra 45.) – Vidar Ari Jónsson, Vegard Kongsro – Gard Simenstad, William Kurtovic (Arne Ødegård fra 45.), Niklas Ødegård (Oliver Kjærgaard fra 75.) – Henrik Udahl, Moses Mawa (Pål Alexander Kirkevold fra 45.).

Brann (4-3-3): Mathias Dyngeland – Svenn Crone, Fredrik Pallesen Knudsen, Japhet Sery Larsen, Joachim Soltvedt (Ruben Kristiansen fra 75.) – Emil Kornvig, Sivert Heltne Nilsen (Thore Pedersen fra 59.), Felix Horn Myhre – Ole Didrik Blomberg (Eivind Helland fra 90.), Bård Finne (Aune Heggebø fra 59.), Sander Kartum (Niklas Castro fra 59.).

Spilles søndag: Molde – Viking, Haugesund – Bodø/Glimt, KFUM Oslo – Sandefjord, Kristiansund – Sarpsborg, Strømsgodset – Odd, Tromsø – Lillestrøm, Rosenborg – Fredrikstad.

---