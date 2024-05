Engelsk dommersjef ønsker VAR-endring: – Vil være nyttig

Det sier PGMOL-sjefen Howard Webb til Sky Sports.

– Vi ser på det og er åpne for at det kan være noe vi kan ta i bruk. Det vil være veldig nyttig for dommeren å kunne snakke til alle på stadion.

I dag får tilskuere kun se en tekstplakat på storskjermene. Der står det om det sjekkes for offside, straffe eller rødt kort, men de får ikke flere detaljer. Bilder av situasjoner blir ikke vist.

– Her er det rom for en forbedring, medgir Webb.

Fotballens internasjonale lovkomité (Ifab) har klare retningslinjer på at diskusjoner mellom dommere ikke kan kringkastes direkte. Av den grunn ser den engelske dommerforeningen for seg at kamplederne forklarer avgjørelsene når de har vurdert situasjoner på VAR-monitoren.

En slik kommunikasjon ble benyttet i fjorårets fotball-VM for kvinner. Det er også blitt introdusert i MLS.

Fra før er det kjent at Premier League fra neste sesong innfører et semiautomatisk offsidesystem. Teknologien brukes allerede i mesterligaen og Serie A.

– Det vil gi raskere avgjørelser i mange marginale offsidesituasjoner, sier dommersjef Webb.

Offsidesystemet vil ikke være på plass fra første serierunde i august, men målet er å ha det klart noen uker ut i sesongen.