Ada Hegerberg og Lyon til Champions League-finale – klart for norsk duell

Lyon hadde med seg 3-2 fra det første oppgjøret, og hvittrøyene sikret finaleplass etter 2-1 i kamp to.

Det gjorde de uten Ada Hegerberg på banen. Landslagsspissen har ikke spilt en kamp siden 9. mars.

I finalen møter de Caroline Graham Hansen og Ingrid Syrstad Engens Barcelona. Den regjerende Champions League-mesteren ble lørdag finaleklar for fjerde år på rad etter å ha slått Chelsea 2-1 over to kamper.

Med andre ord er det duket for en finale mellom tungvekterne i klubbfotball for kvinner. I Bilbao 25. mai ønsker Graham Hansen & co. revansje for finaletapene mot samme motstander i 2019 og 2022.

Godt utgangspunkt

Lyon sikret seg et godt utgangspunkt før returmøtet etter å ha vendt til seier i løpet av seks minutter i det første oppgjøret.

Utgangspunktet ble enda bedre da gjestene pangåpnet og tok ledelsen. Selma Bacha hamret inn 1-0 fra utsiden av 16-meteren idet to minutter var spilt.

PSG skapte spenning da de reduserte via Tabita Chawinga fem minutter før pause, men Lyon holdt unna de siste 45. Ti minutter før slutt satte Melchie Dumornay spikeren i kista.

Seriemestre

Den franske serien har Lyon allerede avgjort. Hegerbergs lag er elleve poeng foran PSG når én runde gjenstår.

For to år siden vant Lyon begge semifinalekampene mot PSG på vei mot sin niende og hittil siste tittel.

Hegerberg har spilt i klubben siden 2014, og tidligere i måneden forlenget hun kontrakten fram til 2027.

Barcelona er regjerende mestere i Champions League etter 3-2-seier over Wolfsburg i fjor. Lyon står med flest finaletitler i historien (åtte).