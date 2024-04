Mohn ga Tromsø ny milliongave – sikrer europacup på Romssa

Gaven gjør det mulig for TIL å få stadionet klart i tide til sommerens kvalifisering i conferenceligaen. Mange mangler må fikses for å få det godkjent av Uefa.

– Tenk at det finnes mennesker som Trond Mohn. Vi er så utrolig takknemlige for det han har gjort for oss gjennom mange år og hadde ikke forventet mer. Likevel kommer han på banen igjen og er med på å sørge for at vi kan spille europacup på Romssa Arena, sier Tromsøs styreleder Stig Bjørklund i en uttalelse.

Mohn har gjennom mange år støttet klubben og byen Tromsø med betydelige midler. 81-åringen bor i Bergen, men har en sterk tilknytning til Nord-Norge.

– Jeg vet hvor mye TIL betyr for byen og regionen. Publikum fortjener å oppleve at klubben spiller europacup på sin egen hjemmebane, og da er det veldig hyggelig å bidra til dette, sier Mohn.













