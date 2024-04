Leicester sikret opprykk til Premier League etter Leeds-tap mot QPR

Med nederlaget er Leeds fire poeng bak Leicester med bare én kamp igjen å spille. Dermed er Leicester klar for PL-fotball, mens Leeds må håpe at Ipswich snubler i innspurten for at det skal bli direkte opprykk. Ipswich er ett poeng bak Leeds, men har to kamper til gode på de hvitkledde.

Leeds havnet under 0-2 etter drøyt 20 minutter i bortekampen mot QPR fredag. Ilias Chair og Lucas Andersen sørget for at vertene fikk et solid overtak. Og QPR ga seg ikke der. De fortsatte å presse sine opprykksjagende gjester, og i annen omgang fastsatte Lyndon Dykes og Sam Field resultatet med sine scoringer.

Leicester rykket ned i fjor og skaffet seg et tidlig grep om direkte opprykk. Men da de blåkledde slet på senvinteren, krøp Leeds og Ipswich nærmere innpå. Den siste tiden har «revene» funnet tilbake til formen og tatt de nødvendige poengene som nå kvalifiserer til opprykk.

Ipswich har ikke spilt i den øverste divisjonen siden 2001/02-sesongen, og denne sesongen kan de klare prestasjonen å rykke opp to år på rad. Klubben spilte i League One (nivå tre) i 2022/23-sesongen.

Leeds rykket i likhet med Leicester ned i fjor.

Les også: Lyns nye daglige leder: Jobben er Lyn, hobbyen er Leeds (+)