Pochettino føler spillerne «ga opp» mot Arsenal: – Ikke noe hyggelig å se

2023/2024-sesongen til Chelsea har vært preget av høye topper og dype daler. For kun få dager siden leverte Pochettinos mannskap en sterk kamp til tross for tap i FA-cupsemifinalen mot Manchester City, et lag de har spilt uavgjort mot to ganger i løpet av Premier League-sesongen.

Tirsdagens 0-5-tap mot Arsenal etterlot en vond smak i munnen for Chelsea-sjef Pochettino.

– Det er vanskelig å akseptere dette resultatet og denne prestasjonen. Det er ikke noe hyggelig å se laget ditt spille på denne måten fra første stund. Det er vanskelig å forklare, men vi var ute av det helt fra start. Da vi slapp inn det tredje målet føltes det ut som vi ga helt opp, sa Pochettino på pressekonferansen etter oppgjøret.

Argentineren etterlyser mer stabilitet fra mannskapet sitt.

– Når vi har en dårlig dag, er vi veldig dårlige. Når vi derimot har en god dag, er vi kapable til hva som helst. Jeg er skuffet over dagens prestasjon, men jeg skal ikke si noe som er urettferdig mot spillerne. Vi kan ikke skylde på dem, fortsatte Chelsea-treneren.

