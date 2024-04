Tromsø med elendig sesongstart – tredje strake tap med 0-1 for KBK

(Kristiansund - Tromsø 1-0). Tromsø tapte for tredje gang på like mange kamper i årets eliteserie da de røk 0-1 for Kristiansund søndag. Fjorårets serietreer er foreløpig tabelljumbo.