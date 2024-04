Ten Hag avslører: Manchester United-stjerne beklaget sosiale medier-episode

Garnacho skapte overskrifter da han dukket opp i oversikten over personer som hadde likt et innlegg fra fotballprofilen Mark Goldbridge.

Innlegget omhandlet at Garnacho ble byttet ut ved pause i kampen mot Bournemouth i forrige serierunde. Goldbridge mer enn antydet at Ten Hag indirekte ga vingen skylden for den svake prestasjonen og «kastet ham under bussen».

– Alejandro er en ung spiller og har mye å lære. Han ba om unnskyldning for det, og etter det gikk vi videre, sa United-manageren da han fikk spørsmål om episoden fredag.

Garnacho, som har levert en solid sesong for Manchester United, skal raskt ha fjernet sin «like» fra det aktuelle innlegget.

United forbereder seg til FA-cupsemifinale mot Coventry søndag. I den andre semifinalen møtes byrival Manchester City og Chelsea.

