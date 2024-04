Ten Hag stormet ut fra pressekonferanse: – Jeg kommenterer ikke det

Nederlenderen ble spurt om risikoen for at Manchester United kan havne under 7.-plass, som vil være den svakeste Premier League-plasseringen i klubbens historie.

Ten Hag reiste seg opp mens han sa:

– Jeg kommenterer ikke det. Det er ikke viktig.

United kom under to ganger, men to scoringer av Bruno Fernandes sørget for poengdeling.

– Dette er ikke nok. I dag fortjente vi ikke mer, oppsummerte Ten Hag i pressesonen etter kampen.

Rødtrøyene ligger for øyeblikket på 7.-plass med seks kamper igjen. To poeng bak ligger West Ham på 8.-plass.

United står uten seier på de fire siste kampene, og i løpet av de sju siste Premier League-oppgjørene har det kun blitt én seier.

Sheffield United og Burnley venter i de to neste Premier League-kampene for Manchester United.

