Reservepreget Chelsea-lag tilbake på tabelltopp

Chelsea topper tabellen på bedre målforskjell enn Manchester City når begge lag har fire kamper igjen å spille.

Manager Emma Hayes gjorde sju endringer i laget som tapte for Manchester United i FA-cupsemifinalen søndag. Guro Reiten var blant dem som satte seg på benken, men hun kom inn tidlig i 2. omgang som lagets første bytte.

Da ledet Chelsea allerede 2-0. Villa fikk en råtten start da keeper Anna Leat ble utvist etter fire minutter for viljehands utenfor feltet. Tredjekeeper Sophia Poor ble byttet inn, og hun slapp inn mål fra Aggie Beever-Jones og Maika Hamano før pause.

Kadeisha Buchanan nikket inn 3-0 i det 64. minutt. Catarina Macario bidro med sin annen assist i kampen.

Chelsea hadde ambisjon om å vinne fire titler i siste sesong med Hayes før hun blir USAs landslagssjef. Etter finaletap i ligacupen og semifinaletap i FA-cupen er to igjen, og onsdagens seier gjør at håpet om seriegull lever for fullt.

Lørdag er det bortekamp mot tittelforsvarer Barcelona i mesterligaen.

